الأوضاع في ليبيا والنيجر محور محادثات وزيري الخارجية المصري والإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، الوضع في ليبيا، اليوم الأحد.

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، إن شكري حرص على إطلاع نظيره الإيطالي على رؤية مصر بشأن تطورات الوضع السياسي والأمني في ليبيا، وسبل دعم المسارات والحلول الليبية التي تكفل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب فرصة.

وأضاف أن وزير الخارجية الإيطالي استمع، خلال اتصال هاتفي، إلى تقييم الوزير سامح شكري للتطورات الخاصة بالأزمة في النيجر، وسبل حلها بالطرق الدبلوماسية، وبشكل يحفظ أمن واستقرار النيجر والإقليم، وفق بيان رسمي منشور على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك».

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مكافحة الهجرة غير الشرعية

وأوضح الناطق باسم الخارجية المصرية أن شكري وتاياني تناولا الأوضاع والتحديات المشتركة في منطقة البحر المتوسط، وعلى رأسها ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط.

وتتفاقم تداعيات الهجرة غير الشرعية في منطقة البحر المتوسط، فيما تعتبر ليبيا دولة معبر للمهاجرين غير النظاميين، ويوم السبت، أعلنت منظمة «إس أو إس ميديتيراني» أن سفينة الإنقاذ «أوشن فايكينج» أنقذت 438 مهاجرًا كانوا في البحر الأبيض المتوسط ​​خلال اليومين الماضيين. وقالت المنظمة غير الحكومية ومقرها فرنسا إن عمليات الإنقاذ جرت في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا وتونس.