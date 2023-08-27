سعر صرف الدينار مقابل العملات الدولية والعربية في السوق الرسمية (27 أغسطس 2023)

ارتفع سعر العملة الأميركية مقابل الدينار في السوق الرسمية اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس.
فقد صعد متوسط سعر الدولار الأميركي إلى 4.83 دينار مقابل 4.82 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. بينما انخفض سعر اليورو إلى 5.22 دينار مقابل 5.23 دينار، وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 6.08 دينار مقابل 6.13 دينار.
سعر الريال السعودي مقابل الدينار الليبي
ثبت سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.56 دينار. في حين ارتفع سعر الليرة التركية إلى 0.18 دينار مقابل 0.17 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.66 دينار.
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