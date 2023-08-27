سعر صرف الدينار مقابل العملات الدولية والعربية في السوق الرسمية (27 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملة الأميركية مقابل الدينار في السوق الرسمية اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس.

فقد صعد متوسط سعر الدولار الأميركي إلى 4.83 د‫ينار مقابل 4.82 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. بينما انخفض سعر اليورو إلى 5.22 دينار مقابل 5.23 دينار، وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 6.08 دينار مقابل 6.13 دينار.