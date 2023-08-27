حالة الطقس في ليبيا (الأحد 27 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود مناطق غرب ليبيا أجواءًا ساخنة اليوم الأحد، على أن تسجل درجة الحرارة تراجعًا تدريجيًا بداية من غدٍ الإثنين على أقصى مناطق الغرب.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، أن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 إلى 43 درجة مئوية، والسماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على غدامس والحمادة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على تلك المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع نشاط رياح جنوبية غريبة تتحول تدريجيًا يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا تدريجيًا غدًا على أقصى مناطق الغربية وتشمل باقي المناطق يوم الثلاثاء.

-حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 23 أغسطس 2023)

-حالة الطقس في ليبيا (السبت 26 أغسطس 2023)

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على الخليج وبعض مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة مئوية، ثم تسجل ارتفاعًا بسيطًا بداية من غدٍ على أغلب المناطق.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على غدامس والحمادة، مع احتمال أمطار خفيفة، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و43 درجة مئوية.