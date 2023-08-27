بالصور: الاعتداء على مقر الهلال الأحمر في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

قال الهلال الأحمر الليبي في بنغازي إن مبنى الأمانة التابع له تعرض لأعمال «نهب وتخريب».

ولم يوضح الهلال الأحمر، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، هوية الجهة التي تقف وراء الاعتداء.

مناشدة من الهلال الأحمر في بنغاوي

نشرت الصفحة الرسمية للهلال الأحمر مقطعا مصورا لمشاهد الاعتداءات التي تعرض لها مبنى الأمانة العامة. وحث المنشور على «إبعاد مقرات الجمعية والمتطوعين عن أي صراع»، مطالبا بـ«تدخل الأجهزة الأمنية، لحماية الممتلكات الخاصة بجمعية الهلال الأحمر الليبي».

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يوم الجمعة، أكد الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي، مرعي الدرسي، نجاته من محاولة اغتيال تعرّض لها في مدينة بنغازي، وفق منشور عبر «فيسبوك»، متهما أحد أفراد كتيبة طارق بن زياد (التابعة لـ«القيادة العامة») بالوقوف وراء هذه المحاولة. وأضاف: «جرى تهديد أعضاء الجمعية العمومية، وأطالب مديري الفروع والمتطوعين بأخذ الحيطة والحذر، وتنفيذ ما يطلب منهم، حفاظا على سلامتهم».

آثار الاعتداء على مقر الهلال الأحمر في بنغازي، 27 أغسطس 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)