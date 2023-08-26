عقيلة يثمن جهود «الجيش لتأمين الحدود وطرد المجموعات الإجرامية»

القاهرة - بوابة الوسط

ثمن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، جهود «الجيش الليبي» في «حماية وصيانة التراب الليبي، وتأمين الحدود، وطرد المجموعات الإجرامية» من ليبيا، على ما أعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وجاءت إشادة عقيلة على خلفية إعلان الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، أمس الجمعة، إطلاق القيادة العامة عملية عسكرية في النطاق الحدودي الجنوبي، بهدف «حماية البلاد والشعب ومقدراته الاقتصادية والتنموية، والحفاظ على حالة الاستقرار والأمن في الجنوب الليبي» وفق قوله.

وأورد منشور على صفحة بليحق بموقع «فيسبوك»، «يثمن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ما يقوم به أبطال الجيش الليبي من حماية وصيانة التراب الليبي، وتأمين الحدود، وطرد المجموعات الإجرامية المتواجدة داخل بلادنا والمنتهكة لسيادة ليبيا».

دومة: ندعم بكل قوة العمليات العسكرية لتأمين الحدود الجنوبية

وفي وقت سابق عبر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة عن دعمه العمليات العسكرية التي أطلقتها القيادة العامة في جنوب البلاد.

وقال دومة في بيان: «ندعم بكل قوة العمليات العسكرية لتأمين الحدود الجنوبية، ونشد على أيادي البواسل من أبنائنا في القوات المسلحة الليبية، قيادة وأفرادًا، لضرب كل من تسول له نفسه التعدي على أي شبر من الأراضي الليبية، والاستمرار في ذلك إلى أن يجرى طرد آخر أجنبي مسلح من هذا الوطن الطاهر».

بدورها قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد: إن «العمليات العسكرية في الجنوب جاءت لتطهير مناطق فزان من العصابات الأجنبية المدعومة من بعض ضعاف النفوس في الداخل».

وأضافت الحكومة في بيان، الجمعة، أن «عائلات نازحة من منطقة أم الأرانب في سبها عادت لمنازلها المغتصبة من المعارضة التشادية».