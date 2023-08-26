«إعلام عمليات القوات البرية»: مهندسو الشركة المنفذة لطريق أوباري - غات تسلموا موقع العمل

القاهرة - بوابة الوسط

قالت «شعبة الإعلام لعمليات القوات البرية» إن آمـر كتيبـة 173 مشـاة أصدر تعليمات لاستقبال أولى دفعات مهندسي الشركة المنفذة لمشروع طريق أوباري - غات ومرافقتهم إلى مدينة غات ليتسلموا عملهم، موضخة أن هذا ما جرى بالفعل اليوم السبت.

وأشارت الشعبة في بيان إلى توقيع محضـر استلام لموقع العمل، مضيفة أنه جرت كذلك مرافقـة مهندسي جهاز المواصلات لتفقد طريق البركت - إيسيـن ومن ثم الذهاب إلى أوباري؛ حيث مقر إقامة المهندسين المنفذين للمشروع.

ولفت البيان إلى صدور تكليف من آمـر غـرفة عمليـات الجنـوب اللواء مبـروك سحبـان إلى كتيبة 173 مشـاة بشـأن حمـاية ائتلاف الشـركات المصـرية المنفـذة لمشـروع طريق أوبـاري - غـات.

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استلام موقع العمل بعد أيام قليلة من تسلم الشركات المصرية له

كما أصـدر آمـر كتيبـة 173 مشـاة العميد أغلس محمد أحمـد تعليماته لسرية الحماية والمرافقـة الأمنية لاستقبال أولى دفعات مهندسي ائتلاف الشركات المصرية المنفذة للمشروع من مطار غات ومرافقتهم إلى المدينة، لاستلام موقع العمل بها.

والأربعاء الماضي، سلمت «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» موقع تنفيذ مشروع طريق غات - أوباري إلى ائتلاف الشركات المصرية المتعاقد معها، وذلك لإتمام تنفيذ مشروع صيانة وتطوير الطريق ضمن خطة «عودة الحياة».