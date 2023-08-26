مديرية أمن سبها: خطة لتأمين مدن ومناطق الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن سبها، اليوم السبت، إعداد خطة أمنية، لتأمين مدن ومناطق الجنوب، والمجاهرة بالأمن وبسط هيبة الدولة، تزامنا مع استمرار العملية العسكرية التي أطلقتها «قوات القيادة العامة» في الجنوب الليبي.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس غرفة العمليات الأمنية في المنطقة الجنوبية، اللواء أسامة عويدان، بأعضاء الغرفة، لبحث الأوضاع الأمنية بالمنطقة، وفق بيان صادر عن المديرية. ونشرت المديرية صورا لتمركز دوريات تابعة لمديرية أمن سبها والدعم المركزى - فرع سبها في بلدية أم الأرانب، قائلة إن هذا الانتشار لـ«حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة».

إطلاق عملية عسكرية في النطاق الحدودي الجنوبي

يوم الجمعة، أعلنت «القيادة العامة» إطلاق عملية عسكرية في النطاق الحدودي الجنوبي، «تأمينا لحدود الدولة ومقدراتها وسلامة مواطنيها، وكجزء من استمرار بسط سيطرتها ونفوذها». وأشارت شعبة الإعلام إلى استهداف سلاح الجو تجمعات للمعارضة التشادية.

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وقالت إدارة التوجيه المعنوي (فرع سبها) التابعة لقوات «القيادة العامة» إن القوات أخلت عمارات ووحدات سكنية بالشركة الصينية في منطقة أم الأرانب، وذلك لوجود عدد كبير من عناصر المعارضة التشادية فيها.

من جهته، نفى الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري صحة الفيديوهات المنتشرة أخيرا حول مواجهة بين الجيش التشادي والمعارضة التشادية في الأراضي الليبية، مؤكدا أن الجيش التشادي لم يقم بأي تدخل بري في ليبيا. وأوضح المسماري في لقاء مع قناة «الحدث»، مساء الجمعة: «الجيش التشادي يواجه المعارضة داخل أراضي بلاده بالقرب من وادي الطلح الذي يبعد نحو 60 كيلو مترا عن حدود ليبيا».

من عمليات تأمين أم الأرانب، 25 أغسطس 2023. (مديرية أمن سبها)

من عمليات تأمين أم الأرانب، 25 أغسطس 2023. (مديرية أمن سبها)

من عمليات تأمين أم الأرانب، 25 أغسطس 2023. (مديرية أمن سبها)