الأداء الأسبوعي للعملات الدولية والعربية مقابل الدينار (19-24 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

تباين الأداء الأسبوعي للعملات الدولية والعربية مقابل الدينار في السوقين الرسمية والموازية خلال الفترة بين 19 و24 أغسطس 2023.

فقد استقر متوسط سعر الدولار عند 4.82 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.13 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. بينما تراجع سعر اليورو إلى 5.23 دينار مقابل 5.24 دينار.

كما ثبت سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.56 دينار، ولم يطرأ أي تغيير على سعر الليرة التركية الذي سجل 0.17 دينار. في حين ارتفع اليوان الصيني الذي سجل 0.66 دينار مقابل 0.65 دينار.

أسعار العملات مقابل الدينار في السوق الموازية

استقر سعر صرف الدولار أمام الدينار عند 5.17 دينار، مقارنة بتعاملات مطلع الأسبوع الماضي. وتراجع اليورو إلى 5.57 دينار مقابل 5.58 دينار، والجنيه الإسترليني إلى 6.45 دينار مقابل 6.50 دينار، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

ولم يتغير سعر صرف كل من الليرة التركية والدينار التونسي، حيث سجلت الليرة 0.19 دينار، والدينار التونسي 1.64 دينار.