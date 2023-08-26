حالة الطقس في ليبيا (السبت 26 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بداية من اليوم السبت على معظم مناطق غرب البلاد، مع رطوبة عالية نسبيا على مناطق الشمال الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر علي المناطق الممتدة من مصراتة حتي سرت.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا ملحوظا الغد علي غالبية المناطق، تم تعود تنخفض يوم الإثنين علي مناطق أقصي الساحل الغربي.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء: قليلة السحب وتتكاثر أحيانا، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر علي بعض مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية، معتدلة السرعة، وتنشط أحيانا علي بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، ثم تسجل ارتفاعا ملحوظا بداية من يوم الإثنين علي غالبية المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: السماء صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية، خفيفة إلي معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و42 درجة مئوية.