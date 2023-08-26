دومة: ندعم بكل قوة العمليات العسكرية لتأمين الحدود الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط

عبر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، عن دعمه العمليات العسكرية التي أطلقتها القيادة العامة في جنوب البلاد.

وقال دومة في بيان اليوم السبت: «ندعم بكل قوة العمليات العسكرية لتأمين الحدود الجنوبية، ونشد على أيادي البواسل من أبنائنا في القوات المسلحة الليبية، قيادة وأفرادا، لضرب كل من تسول له نفسه التعدي على أي شبر من الأراضي الليبية، والاستمرار في ذلك إلى أن يجرى طرد آخر أجنبي مسلح من هذا الوطن الطاهر».

وأضاف: «القوات المسلحة الليبية للقيادة العامة تقوم بدور بطولي في ظل ظروف قاسية على مُختلف الأصعدة، لتأمين الحدود الليبية الجنوبية من العصابات الإرهابية والأجنبية المسلحة التي عاثت في الأرض فساداً طيلة السنوات الماضية».

عملية عسكرية في الجنوب الليبي

الأسبوع الماضي، أعلنت القيادة العامة إطلاق عملية عسكرية في النطاق الحدودي الجنوبي، «تأمينا لحدود الدولة ومقدراتها وسلامة مواطنيها، وكجزء من استمرار بسط سيطرتها ونفوذها». ويوم الجمعة، أعلنت شعبة الإعلام التابعة لقوات القيادة العامة استهداف سلاح الجو تجمعات للمعارضة التشادية.

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من جهته، نفى الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري صحة الفيديوهات المنتشرة أخيرا حول مواجهة بين الجيش التشادي والمعارضة التشادية في الأراضي الليبية، مؤكدا أن الجيش التشادي لم يقم بأي تدخل بري في ليبيا. وأوضح المسماري في لقاء مع قناة «الحدث»، مساء الجمعة: «الجيش التشادي يواجه المعارضة داخل أراضي بلاده بالقرب من وادي الطلح الذي يبعد نحو 60 كيلو مترا عن حدود ليبيا».