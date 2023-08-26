باتيلي: ليبيا لم تعد تحتمل حكومة موقتة أخرى.. والانتخابات السبيل نحو استعادة الشرعية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، أن ليبيا «لم تعتد تحتمل تشكيل حكومة موقتة أخرى»، وأن هناك حاجة ماسة وعاجلة لتشكيل حكومة موحدة تهيئ البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات، واستعادة الاستقرار بعد سنوات من الصراع.

وقال في مقابلة مع موقع «أخبار الأمم المتحدة»، نشرت مساء الخميس: «أعتقد أن مسألة توحيد الحكومة ليست مجرد مسألة قانونية أو دستورية. إنها مسألة سياسية للغاية. لذا يتعين على الزعماء السياسيين أن يجتمعوا ويتوصلوا إلى اتفاق، لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات».

وأضاف: «عندما أتحدث عن حكومة موحدة، فهي ليست حكومة موقتة أخرى، فالبلاد لا تحتاج ولا تستطيع حتى أن تتحمل حكومة موقتة أخرى. نحن بحاجة إلى حكومة موحدة من شأنها أن تهيئ الظروف المناسبة لخلق بيئة سياسية مواتية لإجراء الانتخابات».

الخشية من «انقسام طويل الأمد»

عبر المبعوث الأممي عن خشيته أن يؤدي استمرار الانقسام في البلاد إلى سقوط ليبيا «في غياهب انقسام طويل الأمد قد يخلق وضعا تفقد فيه البلاد سيادتها ووحدة أراضيها»، مؤكدا أن «الشعب الليبي قلق للغاية من هذا الأمر»، ومطالبا المجتمع الدولي بالاستجابة لمطلب الوحدة واستعادة سيادة ليبيا.

وشدد على أن الشعب الليبي يتوق إلى السلام والاستقرار، ويريد الانتخابات، كونها السبيل الوحيد لاستعادة الشرعية. وأضاف: «أعتقد أن الوقت قد حان الآن لإنهاء هذا الفصل من الانقسام والصراع»، مشيرا إلى أنه أجري مشاورات مكثفة ليس مع اللاعبين الليبيين الرئيسيين فحسب «بل أيضا مع الليبيين من جميع مناحي الحياة، ومناطق مختلفة من ليبيا في الشرق والجنوب والغرب».

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وأوضح: «هم لا يريدون المزيد من وجود حكومتين أو ثلاث حكومات في الوقت نفسه. إنهم يريدون حكومة واحدة لليبيا وجيشا واحدا لليبيا. يريدون جهازا أمنيا واحدا لليبيا».

ثغرات في مشاريع القوانين الانتخابية

أشار المبعوث الأممي إلى ثغرات تحويها مشاريع القوانين الانتخابية، داعيا إلى ضبطها وتعديلها بشكل دقيق، لجعلها قابلة للتنفيذ. وعبر عن أمله «النظر في هذه القوانين قريبا جدا من قِبل لجنة 6+6، وكذلك من قِبل المجلسين، حتى يمكن التوصل إلى خارطة طريق لتحديد موعد للانتخابات».

ودان بشدة الاشتباكات الدموية الأخيرة في العاصمة طرابلس، مؤكدا أهمية توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت سلطة حكومة موحدة «تمارس سلطتها ليس فقط على الجيش، ولكن أيضا على الجماعات الأمنية في جميع أنحاء البلاد».

وأكد باتيلي التزامه بالعمل مع كل الأطراف الليبية من أجل استعادة الاستقرار في ليبيا، باعتبار ذلك في مصلحة المنطقة بأسرها.

آلية ليبية لإدارة شفافة للأموال العامة

أشاد باتيلي باتفاق الأطراف الليبية على وضع آلية ليبية للإشراف على إنفاق الدولة، معتبرا ذلك خطوة إيجابية نحو المزيد من المحاسبة والشفافية، وداعيا إلى «أن تتعزز هذه الآلية أكثر، ونحن ندعمها، وعلى استعداد لمساعدة الهيكل القائم الآن».

كما رحب بتوحيد المصرف المركزي الليبي، واصفا ذلك بالتطور الإيجابي في هذا السياق.

القلق من وضع حقوق الإنسان في ليبيا

عبر باتيلي عن وجود الكثير من المخاوف فيما يتعلق بحقوق الإنسان في ليبيا، مشيرا إلى صعوبة حرية التنقل والقيود التعسفية ضد المواطنين والنساء والمجموعات الحقوقية.

ودعا إلى وقف كل الإجراءات التعسفية بحق المواطنين الليبيين، مؤكدا أنهم كانوا يقاتلون من أجل الديمقراطية وحرية التعبير والتنقل، وما زالت تلك المطالب مطروحة على الطاولة، وطالب «أولئك الذين يقودون البلاد اليوم على مستويات مختلفة من المسؤولية بأن يدعموا حقوق الإنسان للمواطنين الليبيين».