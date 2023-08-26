  • Alwasat News
Atwasat

باتيلي: ليبيا لم تعد تحتمل حكومة موقتة أخرى.. والانتخابات السبيل نحو استعادة الشرعية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 أغسطس 2023, 02:56 صباحا
باتيلي: ليبيا لم تعد تحتمل حكومة موقتة أخرى.. والانتخابات السبيل نحو استعادة الشرعية
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي خلال كلمته. (صورة مثبتة من فيديو)
alwasat radio

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، أن ليبيا «لم تعتد تحتمل تشكيل حكومة موقتة أخرى»، وأن هناك حاجة ماسة وعاجلة لتشكيل حكومة موحدة تهيئ البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات، واستعادة الاستقرار بعد سنوات من الصراع.

وقال في مقابلة مع موقع «أخبار الأمم المتحدة»، نشرت مساء الخميس: «أعتقد أن مسألة توحيد الحكومة ليست مجرد مسألة قانونية أو دستورية. إنها مسألة سياسية للغاية. لذا يتعين على الزعماء السياسيين أن يجتمعوا ويتوصلوا إلى اتفاق، لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات».

وأضاف: «عندما أتحدث عن حكومة موحدة، فهي ليست حكومة موقتة أخرى، فالبلاد لا تحتاج ولا تستطيع حتى أن تتحمل حكومة موقتة أخرى. نحن بحاجة إلى حكومة موحدة من شأنها أن تهيئ الظروف المناسبة لخلق بيئة سياسية مواتية لإجراء الانتخابات».

الخشية من «انقسام طويل الأمد»
عبر المبعوث الأممي عن خشيته أن يؤدي استمرار الانقسام في البلاد إلى سقوط ليبيا «في غياهب انقسام طويل الأمد قد يخلق وضعا تفقد فيه البلاد سيادتها ووحدة أراضيها»، مؤكدا أن «الشعب الليبي قلق للغاية من هذا الأمر»، ومطالبا المجتمع الدولي بالاستجابة لمطلب الوحدة واستعادة سيادة ليبيا.

وشدد على أن الشعب الليبي يتوق إلى السلام والاستقرار، ويريد الانتخابات، كونها السبيل الوحيد لاستعادة الشرعية. وأضاف: «أعتقد أن الوقت قد حان الآن لإنهاء هذا الفصل من الانقسام والصراع»، مشيرا إلى أنه أجري مشاورات مكثفة ليس مع اللاعبين الليبيين الرئيسيين فحسب «بل أيضا مع الليبيين من جميع مناحي الحياة، ومناطق مختلفة من ليبيا في الشرق والجنوب والغرب».

جريدة «الوسط»: تزايد الضغوط على الدبيبة وكلمة السر «حكومة جديدة»
نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا
مندوبة الولايات المتحدة: منفتحون على دعم تشكيل حكومة مصغرة تقود ليبيا إلى الانتخابات

وأوضح: «هم لا يريدون المزيد من وجود حكومتين أو ثلاث حكومات في الوقت نفسه. إنهم يريدون حكومة واحدة لليبيا وجيشا واحدا لليبيا. يريدون جهازا أمنيا واحدا لليبيا».

ثغرات في مشاريع القوانين الانتخابية
أشار المبعوث الأممي إلى ثغرات تحويها مشاريع القوانين الانتخابية، داعيا إلى ضبطها وتعديلها بشكل دقيق، لجعلها قابلة للتنفيذ. وعبر عن أمله «النظر في هذه القوانين قريبا جدا من قِبل لجنة 6+6، وكذلك من قِبل المجلسين، حتى يمكن التوصل إلى خارطة طريق لتحديد موعد للانتخابات».

ودان بشدة الاشتباكات الدموية الأخيرة في العاصمة طرابلس، مؤكدا أهمية توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت سلطة حكومة موحدة «تمارس سلطتها ليس فقط على الجيش، ولكن أيضا على الجماعات الأمنية في جميع أنحاء البلاد».

وأكد باتيلي التزامه بالعمل مع كل الأطراف الليبية من أجل استعادة الاستقرار في ليبيا، باعتبار ذلك في مصلحة المنطقة بأسرها.

آلية ليبية لإدارة شفافة للأموال العامة
أشاد باتيلي باتفاق الأطراف الليبية على وضع آلية ليبية للإشراف على إنفاق الدولة، معتبرا ذلك خطوة إيجابية نحو المزيد من المحاسبة والشفافية، وداعيا إلى «أن تتعزز هذه الآلية أكثر، ونحن ندعمها، وعلى استعداد لمساعدة الهيكل القائم الآن».

كما رحب بتوحيد المصرف المركزي الليبي، واصفا ذلك بالتطور الإيجابي في هذا السياق.

القلق من وضع حقوق الإنسان في ليبيا
عبر باتيلي عن وجود الكثير من المخاوف فيما يتعلق بحقوق الإنسان في ليبيا، مشيرا إلى صعوبة حرية التنقل والقيود التعسفية ضد المواطنين والنساء والمجموعات الحقوقية.

ودعا إلى وقف كل الإجراءات التعسفية بحق المواطنين الليبيين، مؤكدا أنهم كانوا يقاتلون من أجل الديمقراطية وحرية التعبير والتنقل، وما زالت تلك المطالب مطروحة على الطاولة، وطالب «أولئك الذين يقودون البلاد اليوم على مستويات مختلفة من المسؤولية بأن يدعموا حقوق الإنسان للمواطنين الليبيين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ثلاثية التاريخ واللحظة والمستقبل في لوحات معتوق بوراوي

ثلاثية التاريخ واللحظة والمستقبل في لوحات معتوق بوراوي
بيانات شخصية لـ10 ملايين باحث عن العمل في فرنسا «معروضة للبيع»

بيانات شخصية لـ10 ملايين باحث عن العمل في فرنسا «معروضة للبيع»
الهلال يدعو الإعلام وفي صدارته «Wtv» إلى حضور المؤتمر الصحفي ويسمح بتصوير التدريب

الهلال يدعو الإعلام وفي صدارته «Wtv» إلى حضور المؤتمر الصحفي ويسمح بتصوير ...
مجموعة «هاينكن» الهولندية تبيع أصولها في روسيا مقابل يورو واحد

مجموعة «هاينكن» الهولندية تبيع أصولها في روسيا مقابل يورو واحد
وزارة الثقافة تعتمد 23 أغسطس يوما للوفاء

وزارة الثقافة تعتمد 23 أغسطس يوما للوفاء
إضراب هوليوود يؤجل إطلاق الجزء الثاني من «دون»

إضراب هوليوود يؤجل إطلاق الجزء الثاني من «دون»
أنشيلوتي يعلن نبأ حزينا لجماهير ريال مدريد والبرازيل معا

أنشيلوتي يعلن نبأ حزينا لجماهير ريال مدريد والبرازيل معا
النظام العسكري في النيجر يُمهل السفير الأميركي 48 ساعة لمغادرة البلاد

النظام العسكري في النيجر يُمهل السفير الأميركي 48 ساعة لمغادرة البلاد
مونديال القوى: ذهبية رابعة للفنزويلية روخاس.. ورقم قياسي للجامايكية جاكسون

مونديال القوى: ذهبية رابعة للفنزويلية روخاس.. ورقم قياسي للجامايكية جاكسون
كاريكاتير حليم - يفغيني بريغوجين

كاريكاتير حليم - يفغيني بريغوجين
البعثة: باتيلي يؤكد أهمية تحويل نقاشات اللجنة المالية إلى إجراءات ملموسة

البعثة: باتيلي يؤكد أهمية تحويل نقاشات اللجنة المالية إلى إجراءات ملموسة
«الصليب الأحمر» تحصل على 120 سبيكة ذهبية عُثر عليها في قطار سويسري

«الصليب الأحمر» تحصل على 120 سبيكة ذهبية عُثر عليها في قطار سويسري
شعبة الإعلام بـ«القيادة»: سلاح الجو يستهدف تجمعات للمعارضة التشادية (فيديو)

شعبة الإعلام بـ«القيادة»: سلاح الجو يستهدف تجمعات للمعارضة التشادية (فيديو)
البرلمان البرازيلي يأمر الشرطة بإحضار رونالدينيو للتحقيق في قضية احتيال

البرلمان البرازيلي يأمر الشرطة بإحضار رونالدينيو للتحقيق في قضية احتيال
الكرملين يعتبر أن الادعاء بأنه أصدر الأمر بقتل بريغوجين «كذب محض»

الكرملين يعتبر أن الادعاء بأنه أصدر الأمر بقتل بريغوجين «كذب محض»
إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال

إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال
الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف

الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف
صورة ترامب تنضم إلى مجموعة صور جنائية للمشاهير

صورة ترامب تنضم إلى مجموعة صور جنائية للمشاهير
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأداء الأسبوعي للعملات الدولية والعربية مقابل الدينار (19-24 أغسطس 2023)
الأداء الأسبوعي للعملات الدولية والعربية مقابل الدينار (19-24 ...
استرجاع سيارة مسروقة من كلية عسكرية
استرجاع سيارة مسروقة من كلية عسكرية
مديرية أمن سبها: خطة لتأمين مدن ومناطق الجنوب
مديرية أمن سبها: خطة لتأمين مدن ومناطق الجنوب
ارتفاع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية (السبت 26 أغسطس 2023)
ارتفاع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية (السبت 26 أغسطس ...
ديبي يزور إقليم تيبستي بعد ساعات من إعلان «القيادة العامة» إطلاق عملية عسكرية قرب الحدود مع تشاد
ديبي يزور إقليم تيبستي بعد ساعات من إعلان «القيادة العامة» إطلاق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة
شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة...
سرق خالته.. كشف غموض السطو على مصوغات ذهبية بمليون دينار في طرابلس
سرق خالته.. كشف غموض السطو على مصوغات ذهبية بمليون دينار في ......
المزيد
عقيلة يثمن جهود «الجيش لتأمين الحدود وطرد المجموعات الإجرامية»
عقيلة يثمن جهود «الجيش لتأمين الحدود وطرد المجموعات ......
«إعلام عمليات القوات البرية»: مهندسو الشركة المنفذة لطريق أوباري - غات تسلموا موقع العمل
«إعلام عمليات القوات البرية»: مهندسو الشركة المنفذة لطريق ......
إعلام «القيادة العامة»: صدام حفتر وقيادات عسكرية يتابعون العمليات في الجنوب (فيديو)
إعلام «القيادة العامة»: صدام حفتر وقيادات عسكرية يتابعون ......
ديبي يزور إقليم تيبستي بعد ساعات من إعلان «القيادة العامة» إطلاق عملية عسكرية قرب الحدود مع تشاد
ديبي يزور إقليم تيبستي بعد ساعات من إعلان «القيادة العامة» ......
ارتفاع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية (السبت 26 أغسطس 2023)
ارتفاع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية (السبت 26 ......
المزيد