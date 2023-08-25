وزير العمل يناقش مع رئيس مصلحة الجوازات التشديد على دخول العمالة الأجنبية ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية اللواء يوسف مراد مسألة دخول العمالة الأجنبية إلى ليبيا.

وقالت منصة «حكومتنا»، في بيان اليوم الجمعة، إن اللقاء ركز على «آليات العمل المشترك بين الوزارة والمصلحة، لتطوير الإجراءات في منح أذونات الاستخدام، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة».

وأكد العابد ومراد أهمية التشديد على المنافذ البرية والجوية لتنظيم دخول وخروج العمالة الأجنبية، وعلى أن يكون تسجيل دخولها إلى ليبيا عبر منصة وافد الرقمية.

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