بن قدارة يشكر فرق إطفاء شركات النفط المشاركة في إخماد حريق أحد أبراج «ذات العماد»

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة الشكر إلى فرق الأطفاء التابعة لشركات النفط التي شاركت في إخماد حريق بالبرج رقم 5 في مبنى «ذات العماد» بالعاصمة طرابلس.

وقالت المؤسسة إن غرفة الطوارئ بها وعددًا من الشركات النفطية شاركت في السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم الجمعة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- إخماد حريق بأحد أبراج «ذات العماد» في طرابلس

وتحركت الفرق التي تتبع شركات «مليتة والبريقة وأكاكوس والزاوية» إلى موقع الحادث؛ حيث أسهمت في السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، وفق البيان.

وقال بن قدارة إن فرق الإطفاء بالمؤسسة ومختلف الشركات أثبتت «جاهزيتها الكاملة في التعامل مع مثل هذه الظروف».