مفوضية الانتخابات تطالب بالقصاص من المتورطين في الهجوم على مقرها العام 2018

القاهرة - بوابة الوسط

طالب مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالقصاص من المتورطين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقرها في شهر مايو العام 2018، وراح ضحيته عدد من موظفيها.

وأعرب المجلس عن تقديره لجهود الأجهزة الأمنية في سبيل «إجلاء الحقيقة عن الهجوم الإرهابي» الذي «لم يستهدف المفوضية فقط بل إرادة الشعب وحقه في التعبير عن صوته والمشاركة الحرة في صناعة القرار»، حسب بيان على صفحة المفوضية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

ضبط متورط في الهجوم على مقر المفوضية

وأمس الخميس، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ضبط قيادي في تنظيم «داعش» متورط في التخطيط وقيادة العمليات الإرهابية الانتحارية التي استهدفت مقر المفوضية، وأيضًا الهجومين على المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة الخارجية في العام 2018 أيضًا.

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وأكدت المفوضية «التزامها الراسخ بضمان سلامة وحماية حقوق الليبيين في التعبير الديمقراطي الحر، ومواصلتها العمل بكل قوة وتصميم على أن يكون وطننا نموذجًا حضاريًا للديمقراطية والاستقرار».

واختتمت: «كلنا ثقة من أن سيادة القانون والعدالة ستسود بعزيمة أبنائه وتطلعاتهم إلى مستقبل أفضل يعمه السلام والرخاء، ونعزي أنفسنا ونعزي أسر الشهداء ولن ننسى تضحياتهم التي ستخلد في سجلات الأوفياء».