لافروف: «قطاع الطرق» الذين استخدمهم الغرب في ليبيا اندفعوا إلى الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الغرب استخدم من وصفهم بـ«قطاع الطرق» في «الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في العام 2011»، مضيفا أنهم «اندفعوا إلى الجنوب الليبي».

جاء ذلك في حديثه عن سيناريوهات كارثية في حال التدخل العسكري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» في النيجر خلال مؤتمر أمس الخميس في ختام قمة «بريكس» في جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا.

لافروف يحذر من «تكرار السيناريو الليبي في النيجر»

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن «منطقة الصحراء والساحل في أفريقيا تعاني من الإرهاب منذ العام 2011 عندما فكك الناتو ليبيا ودمر الدولة الليبية من خلال دعم الإرهابيين الذين كانوا يواجهون معمر القذافي»، وفق ما نقلت وكالة «تاس» الروسية.

وأضاف: «بعد ذلك، عندما اختفت ليبيا من الوجود، أصبحت ثقبا أسود، وطريقا يمر عبره ملايين المهاجرين غير الشرعيين شمالا، بينما اندفع قطاع الطرق الذين استخدمهم الغرب للإطاحة بنظام القذافي إلى الجنوب».

وحذر لافروف من تداعيات تدخل «إيكواس» العسكري في النيجر، وتكرار السيناريو الليبي، قائلا «لا أعتقد أن الغزو سيفيد أحدا، وبالفعل جرى إنشاء قوة من الجزء الآخر للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لمواجهة الغزو، لا أتمنى حقا للأفارقة هذا النوع من السيناريو، سيكون مدمرا لعدد كبير من الدول ولآلاف البشر».

دعوة إلى دراسة الانقلابات الأفريقية

كما دعا الدبلوماسي الروسي إلى دراسة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الانقلابات في أفريقيا، مثل ما حدث في النيجر، لافتا إلى أن الغرب يستهلك موارد أفريقيا خلافا لروسيا والاتحاد السوفيتي السابق الذي تصرف بشكل مختلف، وفق زعمه.

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وفي بيانها الختامي، أكدت دول مجموعة «بريكس» التزامها بحل الصراعات في ليبيا والنيجر والسودان تحت رعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وفي أعقاب الانقلاب العسكري في نيامي على الرئيس محمد بازوم يوم 26 يوليو أعلنت مالي وبوركينا فاسو، في بيان مشترك، رفضهما أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر، واعتبرتاه بمثابة «إعلان حرب» يشملهما، وهدّدتا بالانسحاب من «إيكواس».

وفي ختام زيارة وزيرة خارجية بوركينا فاسو أوليفيا رومبا، ونظيرها المالي عبدالله ديوب، مساء الخميس، إلى العاصمة نيامي حيث استقبلهما الجنرال عبدالرحمن تشياني تلا الأمين العام المساعد بوزارة الخارجية النيجرية عمر إبراهيم سيدي بيانا نقل فيه أوامر أصدرتها نيامي «تسمح لقوات الدفاع والأمن في بوركينا فاسو ومالي بالتدخل في أراضي النيجر في حال وقوع عدوان».

وتضم «إيكواس» في عضويتها 15 دولة، هي غامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والسنغال وسيراليون وبنين وبوركينا فاسو وغانا وساحل العاج والنيجر ونيجيريا، وتوغو والرأس الأخضر.