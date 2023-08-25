  • Alwasat News
Atwasat

حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 25 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 أغسطس 2023, 10:25 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 25 أغسطس 2023)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة ابتداء من السبت على معظم مناطق غرب البلاد، مع رطوبة عالية نسبيا على مناطق الشمال، بينما تبقى الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق.
- الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية على أغلب المناطق، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الجبل الأخضر اليوم، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر.
- الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية تصل اليوم إلى 38 درجة على أجدابيا وتتراجع غدا.

الجفرة- سبها - غات - غدامس - الحمادة
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق.
- الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و44 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال

إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال
الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف

الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف
صورة ترامب تنضم إلى مجموعة صور جنائية للمشاهير

صورة ترامب تنضم إلى مجموعة صور جنائية للمشاهير
ريال مدريد يواجه سيلتا فيغو.. ولقاء مثير بين فياريال وبرشلونة بالدوري الإسباني

ريال مدريد يواجه سيلتا فيغو.. ولقاء مثير بين فياريال وبرشلونة بالدوري الإسباني
أبرز مباريات اليوم بالملاعب الأوروبية

أبرز مباريات اليوم بالملاعب الأوروبية
تحسن الليرة التركية بعد تأييد إردوغان رفع الفائدة

تحسن الليرة التركية بعد تأييد إردوغان رفع الفائدة
شرطة أتلانتا تعلن توقيف ترامب بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر وتنشر صورة جنائية له

شرطة أتلانتا تعلن توقيف ترامب بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر وتنشر صورة ...
الدبيبة يعلن القبض على مخطط تفجير مقار الخارجية ومفوضية الانتخابات ومؤسسة النفط عام 2018

الدبيبة يعلن القبض على مخطط تفجير مقار الخارجية ومفوضية الانتخابات ومؤسسة النفط ...
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ

البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ
مناصرون لبريغوجين يتجمعون أمام مقر «فاغنر» لتكريمه

مناصرون لبريغوجين يتجمعون أمام مقر «فاغنر» لتكريمه
وزيرة خارجية فرنسا تتهم روسيا بتخزين الحبوب لبيعها بأعلى سعر

وزيرة خارجية فرنسا تتهم روسيا بتخزين الحبوب لبيعها بأعلى سعر
في العدد 405: كلمة السر «حكومة جديدة»..ومصرف ليبيا ينهي الانقسام

في العدد 405: كلمة السر «حكومة جديدة»..ومصرف ليبيا ينهي الانقسام
ظهور نادر للبرهان وسط جنود ومدنيين في أم درمان

ظهور نادر للبرهان وسط جنود ومدنيين في أم درمان
صراع الخيمة والقصر: الحداثة المشوهة

صراع الخيمة والقصر: الحداثة المشوهة
العماري: الشعر يتجه للانحسار على مستوى العالم

العماري: الشعر يتجه للانحسار على مستوى العالم
امرأة تتبرع برحمها لشقيقتها لتتمكن من الإنجاب

امرأة تتبرع برحمها لشقيقتها لتتمكن من الإنجاب
صدمة اغتصاب امرأة وقتلها تدفع بلدية سول لزيادة كاميرات المراقبة

صدمة اغتصاب امرأة وقتلها تدفع بلدية سول لزيادة كاميرات المراقبة
«لاعبة القبلة» تطالب بمعاقبة رئيس الاتحاد الإسباني

«لاعبة القبلة» تطالب بمعاقبة رئيس الاتحاد الإسباني
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
لافروف: «قطاع الطرق» الذين استخدمهم الغرب في ليبيا اندفعوا إلى الجنوب
لافروف: «قطاع الطرق» الذين استخدمهم الغرب في ليبيا اندفعوا إلى ...
القيادة العامة تطلق عملية عسكرية في النطاق الحدودي الجنوبي
القيادة العامة تطلق عملية عسكرية في النطاق الحدودي الجنوبي
ضبط عصابة وافدين سرقوا آلاف كروت الدفع من «ليبيانا» و«المدار» في بنغازي
ضبط عصابة وافدين سرقوا آلاف كروت الدفع من «ليبيانا» و«المدار» في ...
مفوضية الانتخابات تطالب بالقصاص من المتورطين في الهجوم على مقرها العام 2018
مفوضية الانتخابات تطالب بالقصاص من المتورطين في الهجوم على مقرها ...
بن قدارة يشكر فرق إطفاء شركات النفط المشاركة في إخماد حريق أحد أبراج «ذات العماد»
بن قدارة يشكر فرق إطفاء شركات النفط المشاركة في إخماد حريق أحد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة
شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة...
سرق خالته.. كشف غموض السطو على مصوغات ذهبية بمليون دينار في طرابلس
سرق خالته.. كشف غموض السطو على مصوغات ذهبية بمليون دينار في ......
المزيد
حبس مسؤول مكتب المعاهد الفنية المتوسطة بوادي الآجال بتهمة الفساد
حبس مسؤول مكتب المعاهد الفنية المتوسطة بوادي الآجال بتهمة ......
«رويترز»: نائب وزير الدفاع الروسي طمأن حفتر على بقاء «فاغنر» في ليبيا
«رويترز»: نائب وزير الدفاع الروسي طمأن حفتر على بقاء «فاغنر»......
حكومة حماد تعلن رفع الاستعدادات للدرجة القصوى في الجنوب خصوصًا قرب النيجر
حكومة حماد تعلن رفع الاستعدادات للدرجة القصوى في الجنوب ......
بن قدارة يشكر فرق إطفاء شركات النفط المشاركة في إخماد حريق أحد أبراج «ذات العماد»
بن قدارة يشكر فرق إطفاء شركات النفط المشاركة في إخماد حريق ......
مفوضية الانتخابات تطالب بالقصاص من المتورطين في الهجوم على مقرها العام 2018
مفوضية الانتخابات تطالب بالقصاص من المتورطين في الهجوم على ......
المزيد