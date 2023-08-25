حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 25 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة ابتداء من السبت على معظم مناطق غرب البلاد، مع رطوبة عالية نسبيا على مناطق الشمال، بينما تبقى الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق.

- الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية على أغلب المناطق، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الجبل الأخضر اليوم، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر.

- الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية تصل اليوم إلى 38 درجة على أجدابيا وتتراجع غدا.

الجفرة- سبها - غات - غدامس - الحمادة

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق.

- الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية.