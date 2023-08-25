ضبط وافدتين سرقتا أموالا وذهبا بـ33 ألف دينار من مواطن في القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، القبض على وافدتين متهمتين بسرقة أموال وذهب بـ33 ألف دينار من مواطن في القره بوللي.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن وحدة التحقيق بمركز الشرطة الرواجح بمديرية أمن القره بوللي ضبطت امرأتين من الجنسية المصرية قامتا بسرقة 3 آلاف دينار ومصوغات ذهبية بقيمة 30 ألف دينار من أحد المواطنين بالطريق الساحلي القره بوللي.

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وأضاف بيان الوزارة أن المتهمتين اعترفتا بما نسب إليهما، وجرى استرجاع المسروقات، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيالهما.