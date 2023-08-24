حماد يشهد أداء اليمين القانونية لأعضاء المجلس البلدي المنتخبين بالبيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

شهد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم، أداء اليمين القانونية لأعضاء المجلس البلدي المنتخبين بمنطقة البيضاء عاصمة الجبل الأخضر شرقي البلاد.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب، في بيان عبر «فيسبوك» إن مراسم أداء اليمين القانونية، أجريت في مقر ديوان رئاسة وزراء حكومة حماد، في مدينة بنغازي.

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وجاءت مراسم أداء اليمين الدستورية للأعضاء الجدد المنتخبين في البيضاء، بحضور رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد ونائبه علي القطراني، ووزير الحكم المحلي سامي الضاوي، وعضو مجلس النواب عن المدينة إدريس عمران، ورئيس المفوضية الوطنية لانتخابات مجالس البلدية السيد جمال عبد الشفيع.