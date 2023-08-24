الدبيبة: حكومتنا تعمل على أكثر من مسار لتثبيت حالة الاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أن حكومته تعمل على «أكثر من مسار لتثبيت حالة الاستقرار» في ليبيا رغم الصعوبات والتحديات، وتتطلع إلى تحقيق «الصورة المثلى» للدولة التي يتمناها الليبيون.

وقال الدبيبة في كلمة بثتها منصة «حكومتنا» مساء اليوم الخميس، وجهها إلى الليبيين إن «حكومتكم تعمل منذ يومها الأول، على أكثر من مسار لتثبيت حالة الاستقرار وإعادة الحياة للبلاد في مناحيها كافة، لتدور عجلة التنمية وإعادة الإعمار والإصلاح بما يضمن لشعبنا العظيم حياة كريمة في ظل وطن مستقر وهادئ».

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وأضاف أنها تعمل على «إصلاح هياكل المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتدريب أفرادها، وتأهيل قياداتها، ورفع كفاءتها، وهو ما يسير جنبا إلى جنب مع خطوات تحسين معيشة المواطن».

ونوه الدبيبة إلى أنه «على الرغم من صعوبة التحديات، إلا أننا نعمل للوصول إلى الصورة المثلى التي يتمناها الليبيون دون الضرر بطمأنينة البلاد والمواطن».