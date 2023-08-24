الدبيبة يعلن القبض على مخطط تفجير مقار الخارجية ومفوضية الانتخابات ومؤسسة النفط عام 2018

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الخميس، القبض على قيادي في تنظيم «داعش» متورط في التخطيط وقيادة العمليات الإرهابية الانتحارية التي استهدفت مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مايو 2018، والمؤسسة الوطنية للنفط في سبتمبر، ومقر وزارة الخارجية في ديسمبر من العام نفسه.

جاء ذلك في كلمة بمناسبة القبض على مخطط وقائد تلك العملية، في عملية أمنية نفذها جهاز الردع لمكافحة الإرهاب وكتيبة رحبة الدروع بتاجوراء عصر أول من أمس الثلاثاء.

وأردف: «نتصدى بكل حزم للإرهاب بأشكاله كافة، وملاحقة كل من ثبت تورطه في جرائم ووقائع من هذا الشأن ضد أبناء الشعب الليبي.. أؤكد للجميع داخل ليبيا وخارجها، أننا سنحارب الإرهاب بكل أشكاله، وسنستمر في هذا المشوار بكل شجاعة وبخط متواز مع مشوارنا في تعزيز الاستقرار والتنمية وعودة الحياة لكل ربوع ليبيا».

استهداف مقار الخارجية ومفوضية الانتخابات ومؤسسة النفط

وفي 2 مايو 2018، أطلق مسلحان النار على موظفي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وفجرا نفسيهما، مما تسبب في قتل وجرح أكثر من 20 شخصًا وحرق جزء كبير من البناية، وبعد ساعات من الهجوم، أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم.

وفي 10 سبتمبر من العام نفسه، شن ستة مسلحين هجوما إرهابيا على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، أسفر عن قتيلين وعشرة جرحى، وفقًا لحصيلة لوزارة الصحة آنذاك.

وفي 25 ديسمبر 2018، نفذ مسلحون هجوما على مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة طرابلس أسفر عن ثلاثة قتلى و21 جريحًا.