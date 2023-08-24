عقيلة صالح يطلع على نتائج المؤتمرات الأمنية المنعقدة مؤخرا بإشراف قعيم

القاهرة - بوابة الوسط

اطلع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الخميس، على نتائج المؤتمرات الأمنية المنعقدة خلال الفترة السابقة بإشراف وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج قعيم، وفق المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب

جاء ذلك خلال استقباله بمقر إقامته في القبة شرق البلاد، اليوم الخميس، مع عدد من ضباط الشرطة وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، ولفيف من الكوادر الأكاديمية وأساتذة الجامعات الليبية.

وقدم الحضور في ختام اللقاء الذي عقد في مكتب رئيس مجلس النواب بمقر إقامته في بنغازي، درع التميز لعقيلة «تقديرًا لدوره الوطني في أداء مهام عمله» وفق المكتب الإعلامي.

عقيلة صالح يجتمع مع لفيف من الأكادميين وعناصر أمنية من وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب(المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب)