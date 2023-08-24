تشكيل لجنة مشتركة من 3 وزارات لدراسة أوضاع العمالة الوافدة

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، مع وزير العمل والتأهيل علي العابد، على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارتين ووزارة الحكم المحلي والجهات ذات العلاقة، لدراسة أوضاع العمالة الوافدة، ومدى التزامها بالقوانين المحلية، بحسب ما أعلنته وزارة الاقتصاد عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت وزارة الاقتصاد إن الحويج والعابد بحثا خلال لقائهما، اليوم الخميس، آلية تنظيم العمالة الوافدة بالسوق المحلي، والتعاون بين الإدارات المختصة بوزارة الاقتصاد مع مكاتب التفتيش العمالي بوزارة العمل لمتابعة تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (508) لسنة 2023 بشأن حظر مزاولة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو الجملة على غير الليبيين، وذلك بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي والإجراءات المتخذة حياله، مؤكدين على أهمية ضبط العمالة الوافدة وفقًا لأحكام التشريعات المنظمة للنشاط التجاري.

رسوم خدمات للعمالة الوافدة

وأضافت وزارة العمل والتأهيل عبر صفحتها على «فيسبوك» أن العابد والحويج ناقشا «مقترح تشكيل لجنة مشتركة لتحديد رسوم مقابل خدمات للعمالة الأجنبية فيما يتعلق بالكهرباء والمياه والنظافة العامة، بالإضافة إلى آليات التعاون لتفعيل قرار وزير الاقتصاد بشأن حظر مزاولة الأنشطة التجارية للعمالة الوافدة».

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كما استعرض اللقاء الذي عقد بديوان وزارة العمل والتأهيل في طرابلس، نتائج التعاون بين إدارة تفتيش العمل ومركز المعلومات والتوثيق والسجل التجاري، لضبط الازدواجية، خاصة في الشركات العامة والمصارف وما في حكمهما، إضافة إلى تناول نتائج عملية الربط الإلكتروني بين «منصة وافد» ومنظومة السجل التجاري.

رخصة تجارية للباحثين عن العمل

وبحث العابد والحويج كذلك، إمكانية «منح الباحثين عن العمل الذين تم تدريبهم عن طريق وزارة العمل والتأهيل رخصة تجارية في التخصصات التي جرى تدريبهم عليها، بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، والتنسيق في دعم البرامج التي ستعمل عليها الوزارة في ريادة الأعمال خلال المدة المقبلة».

لقاء الحويج والعابد بمقر وزارة العمل والتأهيل في طرابلس، الخميس 24 أغسطس 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)