ترحيل 429 مهاجرا من أجدابيا إلى طرابلس

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

أعلنت مديرية أمن أجدابيا ترحيل 429 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة من مدينة أجدابيا إلى إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس.

وقالت المديرية في بيان، إن عملية الترحيل جاءت بتعليمات من مدير أمن أجدابيا اللواء أحمد المسماري، لافتة إلى مشاركة قسم النجدة وقوة حماية المديرية في عملية تأمين وترحيل المهاجرين وذلك بالتعاون مع إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية في المدينة.

الطرابلسي: ترحيل المهاجرين المضبوطين بالحدود الليبية – التونسية

ترحيل 17 هنديا كانوا محتجزين في زوارة

ترحيل 486 مهاجرا مصريا ونيجيريا من طرابلس

وجرى تحويل هؤلاء المهاجرين إلى أجدابيا من مدن مختلفة بهدف إحالتهم إلى إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس عن طريق إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية في المدينة، وفق البيان.