«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.

• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية وتكون شمالية غربية صباح الغد على ساحل الخمس ومصراتة سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

• البحر خفيف الموج على ساحل سرت وهادئ على باقي الساحل.

• درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.