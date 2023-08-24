السوق الرسمية: تراجع الإسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

انخفض سعر العملة البريطانية مقابل الدينار في السوق الرسمية اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 6.13 دينار مقابل 6.14 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

في حين استقر متوسط سعر الدولار عندا 4.82 دينار، وسعر اليورو عند 5.23 دينار.

سعر الريال السعودي مقابل الدينار الليبي

وثبت سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، وتراجع الدينار التونسي إلى 1.56 دينار مقابل 1.58 دينار أمس.

ولم يطرأ أي تغيير على سعر الليرة التركية الذي سجل 0.17 دينار، واليوان الصيني الذي سجل 0.66 دينار.