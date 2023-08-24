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حالة الطقس في ليبيا (الخميس 24 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 أغسطس 2023, 09:54 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الخميس 24 أغسطس 2023)
طقس معتدل، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد أن تسود أجواء معتدلة الحرارة على معظم مناطق الشمال، خاصة الشمال الغربي مع وجود رطوبة عالية، اليوم الخميس.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و44 درجة مئوية في جميع المناطق، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الممتدة من الخمس إلى سرت وبني وليد.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا اليوم على بعض المناطق الممتدة من الخمس إلى سرت وبني وليد، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، وظهور ضباب في الصباح الباكر غدا على بعض مناطق الساحل من زوارة إلى طرابلس، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا بسيطا وتدريجيا من يوم السبت.

-حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 23 أغسطس 2023)
-«الأرصاد»: أمطار رعدية على الساحل من رأس اجدير إلى سرت

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار على الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتكون جنوبية غربية على الخليج والدواخل، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و36 درجة، تصل اليوم إلى 39 درجة مئوية على أجدابيا وتتراجع تدريجيا من الغد.

الجفرة- سبها - غات -غدامس- الحمادة:
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الحمادة والجفرة قد تصحبها خلايا رعدية، ونشاط رياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و42 درجة، وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين المقبلين.

الواحات - السرير- تازربو- الكفرة:
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح تكون شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و44 درجة مئوية.

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