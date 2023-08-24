مدير «مكافحة الأمراض»: متحور «كورونا» الجديد لم يصل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح إن متحور «كورونا» الجديد المنتشر في عدة دول لم يصل ليبيا، «وفي حالة دخوله سيعلن» المركز ذلك.

وأضاف السائح أن المؤشرات الوبائية في ليبيا مستقرة جدا منذ شهور، ويتوافر في البلاد المشغلات المخبرية الكافية، حسب تصريح نقلته صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

تسجيل إصابات بالمتحور الجديد في مصر

ويوم الثلاثاء الماضي أعلنت مصر تسجيل أولى حالتي إصابة بفيروس «كوفيد-19» من سلالة المتحور أوميكرون «EG-5.2»، مؤكدة أنه لا توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات إضافية لمواجهة المتحور، وأن التوصيات لا تزال هي التطعيم بالجرعات المعززة، خصوصا الفئات الأكثر تأثرا بالمرض ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التي تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم.

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وصرح مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين بأن المتحور لا يستدعي إجراءات وقائية إضافية عن المتعارف عليها مسبقا؛ لأنه ضعيف عن المتحورات الأخرى لكن سريع الانتشار، داعيا كل من يصاب بدور رشح أو يظهر عليه أي أعراض تنفسية نتيجة متحورات «كوفيد 19» أن يلزم المنزل يومين أو ثلاثة أيام على الأكثر.