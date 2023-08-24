لسرقة الحديد.. ضبط مخربين خلال تحطيمهما خرسانات سد وادي لبدة في الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أوقف قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الخمس واقعة تخريب استهدفت سد وادي لبدة.

وضبط أفراد القسم شخصين لدى تكسيرهما الخرسانات الأسمنتية في السد لسرقة الحديد من داخلها، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

سد وادي لبدة

يقع السد في وادي لبدة على بعد 3 كيلومتر جنوب مدينة الخمس التابعة لشعبية المرقب، ويبلغ ارتفاعه 33 مترًا، وأنشئ العام 1982 بغرض توفير المياه من أجل عمليات الزراعة في المنطقة، وأيضًا التحكم في الفيضانات.

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وتعتبر لبدة من المواقع الأثرية المهمة وأبرز المزارات السياحية في الخمس وليبيا، وتحتوي على آثار رومانية، كما تشهد العديد من الفعاليات ومنها مهرجانات الفروسية الشعبية والشعر الشعبي.

آثار التخريب في سد وادي لبدة بالخمس، 23 أغسطس 2023، (الداخلية)

آثار التخريب في سد وادي لبدة بالخمس، 23 أغسطس 2023، (الداخلية)

آثار التخريب في سد وادي لبدة بالخمس، 23 أغسطس 2023، (الداخلية)

آثار التخريب في سد وادي لبدة بالخمس، 23 أغسطس 2023، (الداخلية)