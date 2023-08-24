مصلحة الطرق تبحث تنفيذ عدة مشروعات في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

بحث رئيس مصلحة الطرق والجسور الحسين سويدان مع عميد بلدية سرت مختار المعداني، المشروعات المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة بنطاق بلدية سرت، وذلك بحضور وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لشؤون النقل البري فضل الله راف الله.

واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات تتعلق بمتابعة المشاريع المتعاقد على تنفيذها من قبل مصلحة الطرق والجسور داخل بلدية سرت، ضمن خطة عودة الحياة لسنة 2023، حسب الأولويات التي تحتاجها البلدية، والمشاريع المزمع تنفيذها.

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وأفاد مدير مكتب مصلحة الطرق والجسور بسرت سالم الشاوش بأن المشاريع المقررة تشمل: مشروع طريق أحياء المراعي القرضابية بمحلة أبوهادي بطول خمسة كيلومترات، ومشروع طريق بمحلة الظهير بضواحي سرت بطول اثنين كيلو ونصف الكيلو متر، إضافة إلى طريق قرارة القنزاع بمحلة القبيبة بطول كيلومتر، ومشروع طريق المقبرة بمنطقة الطويلة.