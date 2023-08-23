شاهد في «هذا المساء»: بعد أنباء مقتل بريغوجين.. كيف ستتغير سياسة روسيا في ليبيا؟

القاهرة - بوابة الوسط

تناولت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تشير إلى مقتل قائد مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين في تحطّم طائرته الخاصة بروسيا.

وأفادت وكالات أنباء روسية، في وقت سابق اليوم، بأن طائرة ركاب خاصة تحطمت أثناء رحلة داخلية، مما أسفر عن مقتل كل من كان على متنها، وعددهم عشرة أشخاص قد يكون أحدهم زعيم مجموعة «فاغنر» المسلحة يفغيني بريغوجين؛ لأن اسمه كان مدرجا على قائمة ركابها. لاحقا أكدت هيئة النقل الجوي الروسية أن يفغيني بريغوجين، كان على متن الطائرة الخاصة التي تحطمت الأربعاء في روسيا، وقُتل كل من كان على متنها.

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واعتمدت روسيا على قوات «فاغنر» لبسط نفوذها في العديد من المناطق، لاسيما الدول الأفريقية، من بينا ليبيا، وهو ما لقي صدًا من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وباتت ورقة فاغنر ورقة ضغط في الملف الليبي.

وبعد 24 ساعة من وصول وفد عسكري روسي رسمي للمرة الأولى إلى مدينة بنغازي بدعوة من قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، جاءت الأنباء من روسيا تفيد بمصرع قائد «فاغنر» في تحطم طائرة خاصة، وهي تطورات تدفع نحو التساؤل عن استراتيجية روسيا القادمة في أفريقيا عموما وليبيا على وجه الخصوص.

وناقش البرنامج هذا الملف مع كل من: الباحث والأكاديمي عبدالجواد البدين، والقانوني والمحلل السياسي حمد الخراز، والكاتب والأكاديمي أحمد معيوف.

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