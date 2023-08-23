إعادة افتتاح ديوان التضامن الاجتماعي بطرابلس عقب تطوير وحداته

القاهرة - بوابة الوسط

افتتحت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقر ديوان التضامن في العاصمة طرابلس، عقب تطوير مبنى الديوان واستئناف فتح عدد من وحداته وأقسامه.

وقالت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي،في بيان عبر «فيسبوك» إن افتتاح فرع طرابلس شهد مراسم احتفالية، حضرها رئيس لجنة إدارة الهيئة، مصطفى الجعيبي، ومدير فرع طرابلس علي النقراط، وبعض مدراء فروع الهيئة»

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وأوضح البيان أن استئناف افتتاح ديوان التضامن الاجتماعي في مدينة طرابلس جاء عقب إتمام عملية تطويره وإعادة فتح عدد من وحداته والأقسام به».

جانب من مراسم افتتاح ديوان التضامن الاجتماعي في طرابلس بعد تطويره 23 أغسطس2023 (الهيئة العامة لصندوق التضامن)

جانب من مراسم افتتاح ديوان التضامن الاجتماعي في طرابلس بعد تطويره 23 أغسطس2023 (الهيئة العامة لصندوق التضامن)

جانب من مراسم افتتاح ديوان التضامن الاجتماعي في طرابلس بعد تطويره 23 أغسطس2023 (الهيئة العامة لصندوق التضامن)