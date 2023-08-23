شاهد في «اقتصاد بلس»: مساع لحلحلة ملف المباني المتصدعة‎

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأربعاء، الضوء على ملف المباني المتصدعة، حيث خاطبت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بلديات بنغازي وزليتن والزاوية للاطلاع على كشوفات المباني الآيلة للسقوط لكون خطوة جادة لبحث حل هذا الملف بأنحاء البلاد.

الدبيبة: حكومة الوحدة الوطنية لن تفرّط في شبر واحد من أرض ليبيا

وأشار البرنامج إلى نفي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة الأخبار المتداولة بشأن تأجير ميناء الخمس البحري لدولة أجنبية، مؤكدًا أن حكومة الوحدة الوطنية لن تفرط في شبر واحد من الأرض الليبية.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أمس الثلاثاء، عن توقيع وزير المواصلات محمد الشهوبي، ورئيس الأركان التابع لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد، اتفاقية بتخصيص مساحة من القاعدة البحرية الخمس، تضاف لميناء الخمس البحري، تقدر بنحو 4.7 هكتارات، وإضافة رصيفين 11 و12 للميناء.

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