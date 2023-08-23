عدد من موظفي ديوان مجلس النواب يشاركون بمؤتمر في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

شارك عدد من موظفي ديوان مجلس النواب في مؤتمر «بصمة التغير 19» الذي أقيم في تركيا خلال الفترة من 18 إلى 20 أغسطس الجاري، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق اليوم الأربعاء.

وأوضح بليحق عبر صفحته على «فيسبوك» أن المؤتمر تناول عددا من المحاور أبرزها، تكاملية استراتيجية الموارد البشرية وربطها باستراتيجية المؤسسات، والقيادة الرقمية في إدارة التحول الرقمي، وجاهزية المؤسسات في تنفيذ استراتيجية الـ (AI).

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وأضاف بليحق محاور المؤتمر ناقشت أيضاً: تقييم إدارة الموارد البشرية في عملية التحول الرقمي في المؤسسات، وتكامل المنظومات في تحقيق خارطة الطريقة الرقمية، بالإضافة إلى تطبيقات استخدام استراتيجية التحول الرقمي في المؤسسات.

من فعاليات مؤتمر «بصمة التغير 19» الذي أقيم في تركيا خلال الفترة من 18 إلى 20 أغسطس الجاري،. (مجلس النواب)

من فعاليات مؤتمر «بصمة التغير 19» الذي أقيم في تركيا خلال الفترة من 18 إلى 20 أغسطس الجاري،. (مجلس النواب)

من فعاليات مؤتمر «بصمة التغير 19» الذي أقيم في تركيا خلال الفترة من 18 إلى 20 أغسطس الجاري،. (مجلس النواب)

من فعاليات مؤتمر «بصمة التغير 19» الذي أقيم في تركيا خلال الفترة من 18 إلى 20 أغسطس الجاري،. (مجلس النواب)

من فعاليات مؤتمر «بصمة التغير 19» الذي أقيم في تركيا خلال الفترة من 18 إلى 20 أغسطس الجاري،. (مجلس النواب)