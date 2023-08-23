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تكالة: مجلس الدولة حريص على استمرارية عمل مؤسسات المجتمع المدني

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 أغسطس 2023, 07:31 مساء
تكالة: مجلس الدولة حريص على استمرارية عمل مؤسسات المجتمع المدني
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أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، حرص المجلس على استمرارية عمل مؤسسات المجتمع المدني، للمساهمة في تنمية البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال تكالة، اليوم الأربعاء، تنسيقية ميدان الشهداء، إحدى مؤسسات المجتمع المدني.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الدولة بأن اللقاء بحث الوضع السياسي الراهن للبلاد وملف الانتخابات، والجهود المبذولة من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن.

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وأكد تكالة دعم المجلس الأعلى للدولة للعمل المدني والتطوعي وحرصه على استمرارية عمل المؤسسات المدنية للمساهمة في تنمية البلاد وتعزيز الديمقراطية.

يذكر أن منظمات المجتمع المدني تواجه مضايقات من عدة جهات، مع محاولات جهات حكومية منعها من أداء مهامها، سواء في شرق أو غرب البلاد.

تكالة: مجلس الدولة حريص على استمرارية عمل مؤسسات المجتمع المدني
رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة يستقبل تنسيقية ميدان الشهداء، إحدى مؤسسات المجتمع المدني، الأربعاء 23 أغسطس 2023 (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)
رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة يستقبل تنسيقية ميدان الشهداء، إحدى مؤسسات المجتمع المدني، الأربعاء 23 أغسطس 2023 (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)
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