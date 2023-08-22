ضبط شخص انتحل صفة رجل أمن في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أوقف مركز شرطة سيدي خليفة في مدينة بنغازي شخصا انتحل صفة رجل أمن وسرق مبلغ 650 دينارا وهاتفا محمولا من محل لبيع زيوت السيارات بالمنطقة.

ووردت استغاثة من أحد العمال بمحل لبيع زيوت السيارات إلى أعضاء التحريات بالمركز خلال دورية متحركة، تفيد بأن شخصا يدعي أنه رجل أمن طلب منه الابتعاد عن مكان جمع النقود لتفتيشه، ثم سرق مبلغا ماليا وهاتفا ولاذ بالفرار، بحسب بيان لمديرية أمن بنغازي على «فيسبوك» اليوم.

ونجح رجال الأمن بمركز شرطة سيدي خليفة في ملاحقة المتهم وإيقافه، ونقل إلى المركز حيث اعترف بما نسب إليه وأحيل إلى النيابة العامة بتهمة السرقة وانتحال صفة رجل أمن.

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سرقة شخص خلال تأدية صلاة الجمعة

ويوم الجمعة الماضي، أوقف مركز شرطة بوعطني في بنغازي وافدا بتهمة سرقة مبلغ مالي من سيارة مواطن.

وتقدم المواطن بشكوى إلى المركز تفيد بسرقة مجهول مبلغ أربعة آلاف دينار من سيارته خلال تأديته صلاة الجمعة بمسجد البيلاح بمنطقة بوعطني، قبل أن تتمكن قوات الأمن من تحديد هوية المتهم وضبطه.

المبلغ المالي المضبوط، 22 أغسطس (مديرية أمن بنغازي على فيسبوك)

السيارة المستخدمة في تنفيذ عملية السرقة، 22 أغسطس (مديرية أمن بنغازي على فيسبوك)