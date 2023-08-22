اليوم.. مجلس الأمن يعقد مشاورات علنية ومغلقة بشأن ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة إحاطة علانية بشأن الوضع في ليبيا، حيث سيقدم المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إحاطته الدورية بشأن المستجدات داخل البلاد، إلى جانب ممثلة عن المجتمع المدني، ورئيس لجنة الجزاءات بشأن ليبيا، السفير الياباني كيميهيرو إشيكاني، يعقبها مشاورات مغلقة.

ومن المقرر، حسب موقع «سيكيوريتي كاونيسيل ريبورت»، أن يطلع باتيلي مجلس الأمن على الجهود المبذولة أخيرا لتسهيل الاتفاق على خارطة طريق جديدة لإجراء الانتخابات الوطنية.

استمرار الجمود السياسي والجدل بشأن قانون الانتخابات

ويشير الموقع الدولي، المعني بمتابعة ونشر البيانات الأممية، إلى استمرار حالة الجدل المحيطة بقانون الانتخابات والخلاف بين الأطراف السياسية على أحكام وبنود القانون، على الرغم من إعلان «لجنة 6+6» يونيو الماضي الاتفاق على مشروع القانون.

وتعد البنود المتعلقة بإنشاء حكومة موقتة جديدة هي الأكثر إثارة للجدل في قانون الانتخابات، وأثارت خلافات عميقة خلال الأسابيع الماضية، حسب الموقع، ففي 26 يوليو الماضي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون في هذا الشأن، وهو ما دفع البعثة الأممية للتحذير من الإجراءات الأحادية، التي من شأنها إشعال تداعيات سلبية، وتفاقم انعدام الاستقرار والعنف.

ويشير الموقع إلى استمرار الجمود السياسي بين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والحكومة المكلفة من مجلس النواب. ويلفت كذلك إلى انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة خلفا لخالد المشري، وقال: «المشري كان منافسا لرئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، ومؤيد لتشكيل حكومة موقتة جديدة، لكن يبدو أن تكالة يفضل مسارا آخر، وورد أنه أكثر توافقا مع الدبيبة، ومن غير الواضح إلى الآن ما إذا ستسفر رئاسته عن تغييرات في موقف مجلس الدولة من قانون الانتخابات».

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الوضع الأمني في ظل اشتباكات طرابلس الأخيرة

ومن المقرر أن يتناول المبعوث الأممي في إحاطته المستجدات في الوضع الأمني داخل ليبيا، خصوصا في ظل الاشتباكات الدورية التي تشهدها العاصمة طرابلس بين التشكيلات المسلحة الرئيسية في الفترة بين أبريل وبداية أغسطس الجاري.

وتفاقمت الاشتباكات في 14 أغسطس الجاري، مع اندلاع الاشتباكات بين «قوة الردع الخاصة» و«لواء 444» في أعقاب احتجاز آمر الأخيرة محمود حمزة في مطار معيتيقة الدولي.

وقال الموقع: «لواء 444 موالٍ لوزارة الدفاع ويسيطر على جنوب طرابلس، فيما تتبع قوة الردع الخاصة وزارة الداخلية، التي تسيطر على غالبية البنية التحتية في المدينة بما فيها مطار معيتيقة».

وأثار احتجاز حمزة اشتباكات عنيفة بين الطرفين، ما أسفر عن مقتل 55 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، في أسوأ موجة عنف تشهدها طرابلس منذ العام الماضي.

وضع حقوق الإنسان في ليبيا

جلسة المشاورات بمجلس الأمن ستناقش كذلك وضع حقوق الإنسان في ليبيا، في إطار التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة الذي سلط الضوء على القيود المفروضة على المناخ المدني في ليبيا، والسيطرة المفرطة للسلطات والأطراف الأمنية على منظمات المجتمع المدني.

ويخص تقرير أنطونيو غوتيريس بالذكر قرار حكومة الوحدة الوطنية الأخير الذي يمنع السيدات من السفر من دون رفيق ذكر، وهو ما شجبه خبراء الأمم المتحدة في بيان مشترك. إضافة إلى قانون تنظيم منظمات المجتمع المدني بناء على قوانين مقيدة تعود إلى عهد معمر القذافي.

ويشير التقرير إلى أن الوضع الإنساني وحقوق الإنسان وحماية المهاجرين واللاجئين لا يزال مصدر قلق بالغ، لا سيما الاحتجاز المطول للأطفال المهاجرين دون إجراء قضائي، في انتهاك لالتزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ومن المقرر أن تقدم ناشطة بالمجتمع المدني في ليبيا إحاطتها بشأن وضع منظمات المجتمع المدني، وتأثير القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية الإعلام، مع التركيز على أهمية ضمان مشاركة كاملة متساوية وفعالة للسيدات في العملية السياسية في ليبيا.

موقف أعضاء مجلس الأمن من الوضع في ليبيا

من المقرر أن يجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على الحاجة للتوصل إلى تسوية سياسية على النقاط الخلافية المتعلقة بقانون الانتخابات، مع الترحيب بجهود باتيلي للوساطة في هذا الصدد.

كما يعبر الأعضاء عن القلق بشأن أحداث العنف الأخيرة في طرابلس، التي تعكس هشاشة الوضع الأمني في البلاد، والتأكيد على الحاجة لتقدم موازٍ في المسارات السياسية والأمنية، حسب الموقع.

إضافة إلى ذلك، ستجرى الإشارة إلى العقوبات المفروضة بموجب القرار 1970 لعام 2011 على الأشخاص الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا، أو يعرقلون الانتقالي السياسي، على أن يصدر مجلس الأمن بيانا ختاميا يتضمن هذه الرسائل.

ويظل مجلس الأمن الدولي موحدا بشأن الحاجة إلى عملية شاملة بقيادة ليبية تؤدي إلى إجراء الانتخابات، التي من شأنها استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.

ومع ذلك، يشير الموقع إلى خلافات وجهات نظر بعض الأعضاء فيما يتعلق بكيفية المضي قدما في ليبيا، بين من يؤيدون إنشاء حكومة موقتة جديدة قبل الانتخابات، فيما ترى الدول الغربية والأمم المتحدة أن هذا المسار سيقضي على أي حوافز لدى أصحاب المصلحة في ليبيا لتنفيذ التزاماتهم وإجراء الانتخابات، ما يعني تعزيز الوضع القائم.