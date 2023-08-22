«الأرصاد»: أمطار رعدية على الساحل من رأس اجدير إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة يصاحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا على معظم الساحل من رأس اجدير إلى سرت.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 26 و28 درجة مئوية.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

• فرصة سقوط أمطار متفرقة يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا على معظم الساحل.

• رياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، تكون شمالية شرقية إلى شمالية على ساحل سرت سرعتها تتراوح بين 5 و10عقد.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و0.75 متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.