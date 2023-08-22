انخفاض الدولار وارتفاع اليورو في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

هبط متوسط سعر الدولار مقابل الدينار خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، في السوق الرسمية مسجلا 4.81 دينار، مقابل 4.82 دينار.

وزاد سعر اليورو إلى 5.25 دينار، مقابل 5.24 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 6.15 دينار مقابل 6.13 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

سعر الريال السعودي مقابل الدينار الليبي

وثبت سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، وانخفض الدينار التونسي إلى 1.55 دينار مقابل 1.56 دينار أمس.

ولم يطرأ أي تغيير على سعر الليرة التركية الذي سجل 0.17 دينار، وارتفع اليوان الصيني إلى 0.66 دينار مقابل 0.65 دينار أمس.