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مراسلات أممية تكشف «عمليات إخلاء قسري وهدم في بنغازي تطال مواقع أثرية»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الثلاثاء 22 أغسطس 2023, 10:06 صباحا
مراسلات أممية تكشف «عمليات إخلاء قسري وهدم في بنغازي تطال مواقع أثرية»
منشآت مهدمة في بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)
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ندد سبعة من المقررين التابعين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما اعتبروه «انتهاكات لحقوق الإنسان جراء عمليات إخلاء قسري لسكان في مدينة بنغازي وهدم تطال مناطق أثرية وتراثية بالمدينة القديمة، تشرف عليها وحدات تابعة لقوات» القيادة العامة.

ووجه المقررون خطابا بالأمر مؤرخا في 21 يونيو الماضي ونُشر منذ أيام قليلة، إلى حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إضافة إلى قائد قوات القيادة العامة المشير حفتر بصفته «قائد لواء طارق بن زياد ولواء 20/20 المتورطين في الانتهاكات المذكورة في الخطاب»، وطالبوا بالرد على مضمون الخطاب في غضون شهرين قبل نشره علانية.

الخطاب طالب بتوضيح معلومات عن تلك العمليات
وطالب الخطاب بتوضيح معلومات كشفت عمليات إخلاء قسري لمواطنين وهدم مناطق في مدينة بنغازي، بما في ذلك مناطق وأحياء أثرية، ومواقع للتراث، إضافة إلى «العنف الممارس ضد مواطنين، والاحتجاز القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان».

الخطاب تحدث عن أوامر صدرت مارس الماضي، من دون تنسيق مع صندوق إعمار بنغازي ودرنة أو أساس قانوني، «لإخلاء مواطنين وهدم مناطق مهمة في الجزء القديم من المدينة، وتم استهداف الأحياء القديمة حول سوق الحوق وسيدي خريبش، بما في ذلك شارع عمر المختار، وساحة الخالصة، وشارع الزاوية الرفاعية، وسوق الربيع ومنطقة السياج، وتبع ذلك نهج مماثل من الإخلاء القسري والهدم في مناطق أخرى من بنغازي، تمتد صوب الواجهة البحرية وفي اتجاهات أخرى».

موقعو الخطاب
الخطاب موقع من نائب رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ماثيو جيليت، والمقرر الخاص في مجال الحقوق الثقافية، ألكسندرا اكسانتاكي، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، إيرين خان، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان نيالتسوسي فول.

كما وقع الخطاب كل من المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق، بالاكريشنان راجاغوبال، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا، باولا جافيريا.

عمليات إجلاء قسرية بدأت في مارس الماضي
وفي بداية مارس الماضي، كشفت المعلومات المذكورة في الخطاب أن عناصر «لواء طارق بن زيادة ولواء 20/20 أخبروا المواطنين، سواء كانوا من الملاك أو المستأجرين، في الجزء القديم من بنغازي بضرورة مغادرة منازلهم خلال ثلاث أيام لأنه ستهدم هذه المنازل، ولم يقدموا أي معلومات عن أسباب قرارات الإخلاء أو الهدم، كما لم يقدموا أي مساعدات للمواطنين لإيجاد مساكن جديدة».

حصل ملاك تلك المنازل على تعويضات مالية غير كافية، تصل إلى 100 ألف دينار فقط، وهي لا تكافئ قيمة المنازل أو الممتلكات التي خسروها للتو، كما أجبر الملاك على تسليم وثائق ملكية المنازل.

عمليات إخلاء المواطنين جرت بشكل سريع، حسب الخطاب، «بدعم من حراس سجن النساء الذين ساعدوا في إخلاء المواطنات بالقوة، وحينما رفض المواطنون المغادرة، جرى تهديدهم بقطع المياه والكهرباء، وهدم المنازل على أي حال حتى بوجود السكان داخلها».

ولم يحصل المستأجرون على أي تعويضات مالية نظير المغادرة. كما أن يعوض السكان ممن أُجبروا على المغادرة، خصوصا في حي سيدي خريبش، «كانوا من النازحين داخليا جراء الحرب التي شهدتها المدينة بالعام 2014، وعادوا للتو إلى منازلهم».

وأضاف الخاطب أنه جرى «استهداف منازل نازحين داخليا لم يعودوا إليها بعد، لكنها كانت مستأجرة إلى آخرين، وكذلك منازل حصل عليها أصحابها منذ 40 عاما تقريبا بموجب قانون القذافي الرابع، الذي ينص على انتزاع الملكية من الأشخاص الذين يملكون أكثر من منزل ومنحها لآخرين ممكن لا يملكون أي منزل، لكنهم لا يحملون أي وثائق ملكية».

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تدمير الأحياء الحضرية والتراث الثقافي
عمليات الهدم، حسب المعلومات الواردة في الخطاب، تجرى على يد مشغل غير معروف، كما أن المناطق المتأثرة تظل مغلقة أمام العامة، «ويقوم رجال مقنعون بتشغيل آليات الهدم في المناطق، التي تشمل منازل ومحال تجارية ومطاعم، وكذلك مبانٍ أثرية تعود إلى الحقبة العثمانية».

وتشمل المناطق المستهدفة بعمليات الهدم المستمرة الأحياء التراثية التي تشهد على تاريخ وتطور السكان الذين عاشوا فيها بشكل على مدى قرون. وتشمل أيضا مبانيَ وشوارع ومناطق بحالة جيدة ولا تحتاج إلى تجديد أو إعادة بناء.

وتأتي عمليات الهدم تلك من دون التشاور المسبق مع السكان المعنيين ودون الإعلان عنها بشكل مسبق، ولم يجر توفير معلومات عن أسباب عمليات الإخلاء والهدم، على الرغم من أنها تجرى تحت ستار إعادة الإعمار.

هدم مبانٍ تعود إلى حقبة الاحتلال
وفي الثاني من مارس، جرى هدم بعض المباني التي تعود إلى حقبة الاحتلال الإيطالي، بما في ذلك «سينما برنيتشي» الإيطاليا و«سبرينغ ماركت»، فيما أوقف هدم مسجد بن كاتو في اللحظة الأخيرة.

عمليات البناء لم تتوقف هنا، بل استهدفت أيضا مواقع التراث الثقافي، وخصوصا أجزاء من موقع قورينا الأثري، المدرج على قائمة التراث الثقافي العالمي لليونسكو، وفق الخطاب.

وفي نهاية مارس على وجه التحديد، كان الجزء السفلي من موقع يوسبريدس الأثري، وهو جزء من قورينا، يحتوي على آثار وفسيفساء يعود تاريخها إلى العام 525 قبل الميلاد، مغطى بالكامل بالرمال والأسمنت.

وبغضون الثالث من أبريل، أصدر كل من مديري دائرة الآثار في بنغازي وإدارة الآثار بجامعة بنغازي بيانات عامة تدين عملية الهدم وقدموا شكوى إلى المدعي العام في بنغازي، والنائب العام في طرابلس، لكن دون رد منذ وقتها.

وفي تلك الأثناء، تعرضت عديد القطع الأثرية للتدمير أو النهب أثناء عمليات الهدم في المدينة القديمة في بنغازي. ومن المحتمل أن تتعرض مواقع أثرية أخرى إلى الخطر نفسه، بما في ذلك الجزء العلوي من هسبيريدس وموقع البرنقية بسيدي خريبيش.

وقال الخطاب: «عمليات الهدم مستمرة ولا يوحد أي معلومات متوافرة بشأن المناطق المقبلة التي ستطالها أوامر الهدم. ومع ذلك، لاحظ السكان أسوارا زرقاء جرى وضعها حول مناطق من بنغازي في حالة جيدة، ولم تتأثر بالاشتباكات المسلحة».

احتجاج السكان على عمليات الهدم والإخلاء ينتهي بالترهيب والتهديد
في أبريل، دان المدافعون عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بما في قادة محليين، عمليات الهدم والإخلاء القسري للمواطنين، وقدموا عرائض احتجاجية سلطت الضوء على الكيفية التي انتهكت بها تلك العمليات التزامات ليبيا بموجب القانون الوطني والدولي، من حيث حماية الحقوق الثقافية والتراث، وحقوق السكان والملكية.

وفي السابع من مايو الماضي، أصدر وكيل وزارة الداخلية، وعضو لجنة إعادة إعمار واستقرار بنغازي فرج قعيم، بيانا يدين عرقلة أعمال البناء، ويطالب القضاء باتخاذ خطوات ضرورية لمنع ذلك. وفي الوقت نفسه، رفضت الشرطة تسجيل شكاوى المواطنين في هذا الشأن.

وتعرض النشطاء والمواطنون الذين عارضوا عمليات الهدم على مواقع التواصل الاجتماعي للاحتجاز القسري، وأطلقوا بعد قضاء مدد مختلفة في موقع احتجاز سري، على يد «لواء طارق بن زياد» أو «لواء 20/20». وكشفت تقارير أن عمليات الاحتجاز القسري تلك شملت عنفا ضد الضحايا لإجبارهم على الصمت بشأن تلك القضية.

وقال الخطاب إن القيادة العامة «عملت على منع أي تظاهرات أو احتجاجات للسكان». وفي الثامن من مايو، نظم سكان تظاهرة استمرت ساعات قليلة قبل تفريقها على يد «لواء طارق بن زياد».

تورط شركات محلية وأجنبية في عمليات الهدم
لفت الخطاب إلى استمرار عمليات الهدم في ظل حالة من انعدام الشفافية الكامل، ودون محاسبة، مشيرا إلى تكهنات ومزاعم بتورط شركات محلية وأجنبية في أشغال الهدم. ويزعم البعض أن آليات الهدم مملوكة لوكالة الخدمات والبناء التابعة لـ«لواء طارق بن زياد»، وشركة مقرها مصر تسمى «وادي النيل»، وكلاهما له صلات بصدام حفتر، قائد «لواء طارق بن زياد».

في 11 مايو، وقعت الحكومة المكلفة من مجلس النواب اتفاقات مع شركات دولية، بينها «بي إف آي المحدودة» ومجموعة سكك حديد الصين، و«أروب» الدولية للهندسة، لتنفيذ مشاريع إعادة بناء للبنية التحتية بما في ذلك في بنغازي.

وأعرب الخطاب عن «بالغ القلق إزاء الضرر الذي لا يمكن إصلاحه الناجم عن التدمير المتعمد للتراث المعماري والحيوي الحضري، واستخدام العنف، والإخلاء القسري، وهدم المنازل في البلدة القديمة وأجزاء أخرى من بنغازي».

وطالب المقررون التابعون لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بمعلومات إضافية في السياق الموضح، وكذلك توضيح الأساس القانوني لعمليات الإخلاء والهدم المستمرة، والأساس القانوني لاحتجاز وترهيب المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

كما يطالب الخطاب بإعلان التدابير الوقائية التي جرى اتخاذها لحماية مواقع التراث الثقافي والتاريخي في المنطقة، وكذلك ما إذا جرى فتح أي تحقيق مستقل في هذا الشأن. ويحث على اتخاذ التدابير كافة لوقف الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، وضمان محاسبة أي طرف أو شخص متورط في تلك الانتهاكات.

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