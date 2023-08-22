حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 22 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء خريفية، اليوم الثلاثاء، مناطق شمال غرب البلاد، مصحوبة بسقوط أمطار رعدية متوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و41 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

فرصة سقوط أمطار رعدية من حين إلى آخر اليوم، ومن المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة على المناطق زليتن والخمس وترهونة ومسلاتة وبني وليد وغريان؛ مما يتسبب في جريان الأودية المحلية، مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية على معظم المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 30 و34 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية.