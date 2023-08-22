إحباط محاولة خطف مواطن في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، إحباط محاولة خطف أحد المواطنين من قبل شخصين مسلحين على متن مركبة آلية في نطاق مدينة صبراتة.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن إحدى الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن صبراتة والمكلفة بتأمين طوق المدينة تمكنت من إحباط محاولة خطف أحد المواطنين من قبل شخصين مسلحين، حيث قام أحد الجناة والذي جرى ضبطه بمقاومة أعضاء الشرطة ليتمكن الآخر من الفرار.

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وأضافت أن الدورية ضبطت بحوزة المتهم سلاحين نوع «كلاشن كوف - إف إن» وعددًا من الأقراص المخدرة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليه، ولازال البحث والتحري مستمرين لضبط الشخص الآخر.

مضبوطات بحوزة المتهم بمحاولة الخطف، الإثنين 21 أغسطس 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)