شاهد في «وسط الخبر»: بعد اجتماع بنغازي.. هل تغيرت التحالفات السياسية؟

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الإثنين، تطورات المشهد السياسي في ليبيا، بعد اجتماع مفاجئ في مدينة بنغازي ضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

وفي بيان مشترك صدر أول أمس السبت، أكد المنفي وعقيلة وحفتر عدم المشاركة في أي لجان خاصة بالوضع السياسي «إلا بالإطار الوطني الداخلي دون غيره»، مثمنين دور باتيلي الداعم للتوافقات المحلية، وصولًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعوته لعدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي، ودعوة مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة «6+6» بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ.

وفي اليوم التالي، جرى الإعلان عن «عودة المصرف المركزي كمؤسسة سيادية موحدة» في اجتماع عقده المحافظ الصديق الكبير ونائبه مرعي رحيل مع مديري الإدارات والمستشارين بالمصرف في طرابلس وبنغازي.

بعدها رحب كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، بإعلان توحيد المصرف المركزي.

هذه التطورات المتلاحقة تطرح تساؤلات عن موقف الدبيبة إزاء تسارع خطوات خصومه نحو تشكيل حكومة جديدة، وهل يملك إحبط هذه المحاولات، وهو الملف الذي ناقشه البرنامج مع كل من: رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات خالد الترجمان، والأستاذ المختص بالشؤون السياسية والاستراتيجية د.محمود إسماعيل، والمتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية محمد شوبار.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط

- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على فيسبوك