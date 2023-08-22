تخرج 22 ممرضة بدرجة دبلوم في زليتن برعاية الصليب الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

احتفلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتخرج 22 ممرضة بدرجة دبلوم في مركز الجوهرة للتدريب في زليتن ليبيا.

وقالت لجنة الصليب الأحمر بليبيا، عبر صفحتها على فيسبوك، إن هذا البرنامج استمر لمدة 9 أشهر متتالية، بالتنسيق مع المجلس البلدي في زليتن؛ حيث قامت اللجنة بتغطية رسوم البرنامج والمواصلات، التي اختتمت في 13 أغسطس الجاري.

- «الصحة» تبحث آلية اعتماد مؤهلات خريجي المعاهد الصحية وشعب التمريض

وأشارت إلى أن الممرضات المتخرجات سيجرى توظيفهن في مختلف مدارس زليتن؛ حيث سيقمن بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لطلاب هذه المدارس.

جانب من مراسم التخرج، 13 أغسطس 2023 (اللجنة الدولية للصليب الأحمر)

جانب من مراسم التخرج، 13 أغسطس 2023 (اللجنة الدولية للصليب الأحمر)