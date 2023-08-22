حكومة الوحدة: بدء برنامج توطين جراحة القلب للأطفال سبتمبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، عن تنفيذ برنامج توطين العلاج في اختصاص جراحة قلب الأطفال، بدءًا من سبتمبر المقبل في عدد من المراكز الصحية العامة.

جاء ذلك بناء على اتفاق بين رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس قسم جراحة تشوهات قلب الأطفال بمستشفى «بامبينو جوسو» في العاصمة الإيطالية روما، بحسب منشور عبر صفحة الحكومة على «فيسبوك».

- الدبيبة يفتتح المؤتمر الدولي لتوطين العلاج ويعلن عن استراتيجية الكشف المبكر عن السرطان

- الدبيبة خلال افتتاح مركز مصراتة للقلب: تسلمنا قطاع الصحة شبه مشلول بالكامل

وأضافت الحكومة أن البرنامج يستمر على المدى الطويل، وفق استراتيجية وخطة واضحة، مستهدفًا تدريب الأطقم الطبية الليبية في هذا التخصص، وإجراء العمليات الجراحية.