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محادثات أميركية - مصرية تتناول الملف الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 أغسطس 2023, 10:05 مساء
محادثات أميركية - مصرية تتناول الملف الليبي
وزيرا الخارجية المصري سامح شكري (يمين) ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن. (أرشيفية: الإنترنت)
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حضر الملف الليبي في محادثات هاتفية بين وزيري الخارجية المصري سامح شكري والأميركي أنتوني بلينكن، في إطار متابعة أبرز المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان للخارجية المصرية.

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد: إن الوزير سامح شكري أجرى اتصالًا هاتفيًا اليوم مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، شهد تأكيد الوزيرين على أهمية العمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وذلك من خلال الدفع بمختلف أطر التعاون التنموية والاقتصادية والعسكرية.

وأضاف أبو زيد أن التباحث تطرق إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما الأوضاع في السودان وليبيا والنيجر، ونتائج اجتماع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسورية، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

- بعد اجتماع بنغازي.. مصر تدعو الأطراف الدولية إلى مساندة الجهود الوطنية الليبية الخالصة

وأمس الأحد، دعت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، «جميع الأطراف الدولية إلى مساندة الجهود الوطنية الليبية الخالصة في إطار الالتزام بمبدأ دعم الحل الليبي - الليبي»، وذلك في رد فعل مصري على البيان المشترك الصادر في مدينة بنغازي، الأول من أمس السبت، عن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

وجدد بيان وزارة الخارجية المصرية «دعم القاهرة الكامل لمؤسسات الدولة الليبية عند اضطلاعها بمهامها من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت».

وفي بيان مشترك صدر، السبت، أكد المنفي وعقيلة وحفتر عدم المشاركة في أي لجان خاصة بالوضع السياسي «إلا بالإطار الوطني الداخلي دون غيره». وثمَّن البيان المشترك دور باتيلي الداعم للتوافقات المحلية، وصولًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعوته لعدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي، ودعوة مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة «6+6» بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ.

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