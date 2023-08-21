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العابد يبحث تدريب الباحثين عن العمل في إنتلات البيضان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 أغسطس 2023, 09:23 مساء
العابد يبحث تدريب الباحثين عن العمل في إنتلات البيضان
وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يلتقي عميد بلدية إنتلات البيضان سالم محمد بلح، الإثنين 21 أغسطس 2023 (وزارة العمل والتأهيل)
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ناقش وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد، اليوم الإثنين، إمكانية إقامة دورات تدريبية متخصصة للباحثين عن العمل في بلدية إنتلات البيضان.

جاء ذلك خلال استقباله، في ديوان الوزارة بطرابلس، عميد بلدية إنتلات البيضان سالم محمد بلح، بحضور عضو المجلس ورئيس مجلس الشورى، وعضو المجلس الاجتماعي بالمنطقة.

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وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على فيسبوك بأن اللقاء استعرض سبل حلحلة المشاكل والمعوقات التي تواجه مكتب العمل في البلدية، وآليات التعاون والتنسيق مع البلدية والإدارات التابعة لها في تنظيم سوق العمل عبر الحملات التفتيشية.

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