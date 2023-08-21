شاهد في «هنا ليبيا»: فرض إجراءات صحية على العمالة الوافدة بطبرق

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الإثنين، الضوء على فرض إجراءات صحية على العمالة الوافدة في طبرق، والتي تتزايد بشكل يومي، في ظل دخول المهاجرين غير الشرعيين من عدة دول.

الاستعداد لفصل الشتاء بطرابلس

مع اقتراب فصل الشتاء، انطلقت في العاصمة طرابلس حملة تنظيف وتسليك منظومة المياه والصرف الصحي والتي أشرفت عليها الشركة العامة للمياه؛ من أجل الحد من تجمع المياه بالطرق الرئيسية والفرعية.

إعدام مواد ممنوعة بدرنة

وأشار البرنامج إلى إعدام كميات كبيرة من المواد المخدرة في مدينة درنة، والتي جرى ضبطها خلال العام 2023، وتتجاوز 27 كيلو غرامًا من مادة الهيروين و15 ألف قرص هلوسة، بالإضافة إلى كمية من الحشيش، وجرى إعدامها بناء على تعليمات من النيابة العامة.

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