منبر المرأة الليبية يرحب بمراسلات أممية بشأن عمليات الإخلاء والهدم القسرية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

رحب منبر المرأة الليبية للسلام، بالبيان المشترك الصادر عن سبعة من المقررين الخاصين ومجموعات العمل التابعة للأمم المتحدة في 21 يونيو الماضي، والتي أثارت «مخاوف جدية بشأن عمليات الإخلاء القسري المزعومة وعمليات الهدم وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في بنغازي»، والتي وجهها الخبراء الأمميون إلى قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، مطالبين إياه بالرد على 8 مسائل مثيرة للقلق بشأن تلك العمليات الجارية في بنغازي، وفق بيان نشره المنبر عبر موقعه الإلكتروني اليوم الإثنين.

وكشف المنبر في البيان أن سبعة مقررين خاصين للأمم المتحدة وجهوا في 21 يونيو، رسالة عاجلة إلى قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، مثيرين مخاوف بشأن التقارير الواردة منذ مارس، أشاروا فيها «إلى مزاعم بأن أكثر من 20 ألف ساكن جرى إجلاؤهم قسرًا من الأحياء التاريخية دون سابق إنذار وتعويض غير كافٍ. وأن أحياء بأكملها، بما في ذلك مواقع التراث المحمية، هُدمت دون استشارة مسبقة أو شفافية أو مساءلة».

وقال المقررون الخاصون السبعة التابعون للأمم المتحدة إنهم كتبوا إلى المشير حفتر «باعتباره الشخص المسيطر بحكم الأمر الواقع على المنطقة الشرقية من ليبيا، ورئيس، من بين آخرين، للواء طارق بن زياد واللواء 20/20، حسبما ورد»، لافتين إلى مسؤوليته عن عمليات الإخلاء والهدم القسرية في بنغازي.

الانتهاكات المحتملة للحقوق الثقافية

واعتبر منبر المرأة الليبية للسلام في البيان أن رسالة الخبراء الأمميين «تسلط الضوء على الانتهاكات المحتملة للحقوق الثقافية وحقوق السكن وحرية التعبير والتجمع، فضلًا عن الاحتجاز التعسفي للمتظاهرين السلميين».

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وأوصى المقررون على وجه التحديد في رسالتهم، بأن توقف السلطات الليبية على الفور عمليات الإخلاء القسري والهدم حتى يمكن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة. وأشاروا كذلك إلى أهمية التراث الثقافي الذي جرى هدمه، بما في ذلك أجزاء من موقع التراث العالمي لليونسكو لمتنزه سيرين الأثري. ودعوا أيضًا إلى المساءلة وإنصاف الضحايا والتعاون الكامل مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

مطالب الخبراء الأمميين من المشير حفتر

وطلب الخبراء الأمميون في رسالتهم إلى المشير حفتر، «على وجه التحديد ردودًا على ثمانية مسائل مثيرة للقلق، بما في ذلك طلبات الحصول على مزيد من المعلومات حول الأساس القانوني ومبررات عمليات الهدم والإخلاء، والخطوات المتخذة لاستشارة السكان واستكشاف البدائل، والتحقيقات في المواقع الثقافية المدمرة، والتدابير لمساعدة السكان المشردين على ممارسة أعمالهم. والحق في السكن وتفاصيل عن الكيانات المتورطة في الأعمال».

وأشار المقررون الأمميون إلى بواعث القلق التي أثارها السكان والمدافعون عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والقادة المحليون، بشأن عمليات الهدم والإخلاء القسري من خلال الالتماسات، مسلطين الضوء على كيفية تعارضها مع التزامات ليبيا بموجب القانون الوطني والدولي، بما في ذلك حماية التراث الثقافي، وحقوق السكن والأرض والملكية.

وذكر منبر المرأة الليبية للسلام بيانه الصادر في 19 أبريل، الذي دان فيه تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتشهير بالمدافعين عن حقوق الإنسان. ونبه إلى أن «عمليات الإخلاء القسري دون مراعاة الأصول القانونية ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية ذات آثار مدمرة على المتضررين». كما أعرب عن تضامنه مع الضحايا، مشددًا على أن «حقوق الإنسان يجب أن تكون مركزية خلال مرحلة إعادة الإعمار».

وأعرب منبر المرأة الليبية في بيانه الصادر اليوم، عن شعوره «بخيبة أمل من أن السلطات الليبية لم تتعامل مع تفويض الأمم المتحدة لفحص انتهاكات حقوق الإنسان الموثوقة، مع مرور الموعد النهائي وعدم تقديم أي رد لتوضيح هذه الأسئلة الحاسمة» التي أثارها الخبراء في رسالتهم إلى المشير حفتر.

وأعاد المنبر التأكيد على أهمية التعاون مع الرقابة الدولية لبناء الثقة والمساءلة، مكررًا إدانة خبراء الأمم المتحدة للعنف والترهيب وانتهاكات الحقوق الأخرى المرتبطة بعمليات الهدم المستمرة في بنغازي. داعيًا السلطات إلى احترام القانون الدولي وحماية حقوق جميع المواطنين الليبيين.

إجراءات فورية لمعالجة الوضع في بنغازي

ودعا منبر المرأة الليبية إلى «اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الوضع، بما في ذلك احترام حرية الرأي والتعبير والتجمع؛ وتوفير سبل الإنصاف العاجلة والسكن البديل لمن جرى إجلاؤهم قسرًا؛ وحماية مواقع التراث الثقافي؛ وإنشاء رقابة مستقلة على جهود إعادة الإعمار»، لافتًا إلى أن «الشفافية والمساءلة أمران أساسيان».

وحث منبر المرأة الليبية للسلام في ختام بيانه المجتمع الدولي على «مساءلة السلطات الليبية والعمل على ضمان حماية حقوق جميع المواطنين»، متعهدًا بمواصلة الدفاع عن السلام والعدالة وحقوق المرأة في جميع أنحاء ليبيا.