العبيدي يبحث مع السفير التركي تطورات العملية السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي خلال لقائه، اليوم الإثنين، مع السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلمز بمقر السفارة في طرابلس، تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وجدد السفير التركي في مستهل اللقاء، التهنئة للعبيدي بمناسبة انتخابه نائبًا ثانيًا لرئيس المجلس الأعلى للدولة، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، للوصول بالبلاد لمرحلة السلام والاستقرار الدائمين، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

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وأوضح المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن لقاء العبيدي والسفير التركي «تناول تطورات العملية السياسية في ليبيا ونتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)، وسبل إيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا».

وأضاف المكتب الإعلامي أن العبيدي والسفير التركي، تطرقا خلال اللقاء «إلى مشروع المصالحة الوطنية للخروج من الأزمة الراهنة وتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم أي جهود توافقية تقود البلاد إلى العملية الانتخابية والاستقرار الدائم للبلاد»، مشيرًا إلى أن العبيدي قدم «درعًا تذكارية للسفير التركي متمنيًا له التوفيق في مهامه السامية».

لقاء العبيدي مع السفير التركي لدى ليبيا بمقر السفارة في طرابلس، الإثنين 21 أغسطس 2023. (مجلس الدولة)

لقاء العبيدي مع السفير التركي لدى ليبيا بمقر السفارة في طرابلس، الإثنين 21 أغسطس 2023. (مجلس الدولة)