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المنفي يبحث مع العبيدي تعزيز دور مجلس الدولة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 أغسطس 2023, 05:33 مساء
المنفي يبحث مع العبيدي تعزيز دور مجلس الدولة
لقاء المنفي مع النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة عمر العبيدي، الإثنين 21 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)
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التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الإثنين بطرابلس، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي، لبحث سبل الدفع بالعملية السياسية في ليبيا، وتعزيز دور المجلس الأعلى من أجل توحيد الجهود لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها المنفي مع الأطراف والفعاليات السياسية من مختلف أنحاء ليبيا، من أجل حشد الدعم للعملية السياسية، وتوحيد جهود المؤسسات الوطنية للوصول إلى الانتخابات.

- المنفي يطلع تكالة والدبيبة على نتائج اجتماع بنغازي
- المنفي يستعرض مع باتيلي نتائج اجتماع بنغازي
- المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني الداخلي»

وجاء اللقاء بعد أيام من اجتماع المنفي في بنغازي مع كل من قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب، الذين أعلنوا في بيان مشترك صدر يوم السبت، عدم المشاركة في أي لجان خاصة بالوضع السياسي «إلا بالإطار الوطني الداخلي دون غيره».

وأطلع المنفي كلًا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي على نتائج لقائه مع عقيلة وحفتر عقب عودته إلى طرابلس.

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